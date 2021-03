MinisForum N40, Mini PC con CPU Intel a € 135,99

8 March 2021 – 10:45

Processore e scheda video Intel, due uscite video e possibilità di espansione dello storage per il Mini PC oggi in offerta lampo su Amazon.

Fonte: Punto Informatico