Mini PC Intel Core i5 scontato di oltre 50 euro

8 March 2021 – 19:21

Amazon propone con uno sconto superiore a 50 euro, un ottimo mini PC ideale tanto a casa quanto in ufficio: il Beelink U57 con processore Core i5.

The post Mini PC Intel Core i5 scontato di oltre 50 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico