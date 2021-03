L’ultimo trend di TikTok è dare cibo piccante agli animali, l’allarme dell’esperto: “È pericoloso”

8 March 2021 – 13:31

Uno degli ultimi filoni di TikTok non si è ancora trasformato in un vero e proprio fenomeno virale, ma sta già raccogliendo un numero di visualizzazioni e imitazioni preuccupante: è quello dei video in cui viene dato cibo particolare e molto piccante agli animali domestici per osservarne la reazione.



