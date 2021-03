Lo scontro su McKinsey è una sceneggiata del palazzo

8 March 2021 – 11:47

McKinsey ha alle spalle consulenze non proprio esaltanti. Almeno stando alle tante ricostruzioni e inchieste individuabili, per esempio, in una apposita sezione che ProPublica ha messo in piedi per raccogliere alcune delle occasioni in cui i suggerimenti del colosso della consulenza a governi e amministrazioni avrebbero condotto a scelte insostenibili e per nulla etiche. Dallo scandalo degli oppioidi negli Stati Uniti alla collaborazione con Trump sull’immigrazione, tanto da scomodare anche New York Times e Financial Times. Il caso dello sdegno italiano per la consulenza sul Recovery Plan, tuttavia, non c’entra nulla e rientra semmai in quel grottesco filone per cui ciclicamente ci stupiamo di cose di cui non dovremmo stupirci. Non nello specifico, vista la contingenza, né in generale, perché significa che chi parla non sa cosa dice.

La società di consulenza è stata coinvolta dal governo italiano per effettuare uno studio comparativo sui piani in fase di elaborazione o già presentati dagli altri paesi europei (dunque per ispirarci, diciamo così, e sperare di andare sul sicuro) e per fornire, spiega il ministero, “supporto tecnico-operativo di project-management per il monitoraggio dei diversi filoni di lavoro per la finalizzazione del Piano”. Il contratto ha un valore piuttosto contenuto per i listini del ricco mondo delle consulenze, da 25mila euro, quasi un rimborso spese: semmai il lavoro sembra quasi un modo per accreditarsi rispetto a quando i tanti progetti inclusi nel Pnnr che presenteremo a Bruxelles andranno, come si dice, “messi a terra”. Lì sì che usciranno i soldi veri e che dovremo vigilare con attenzione. In questo momento, il fatto che il ministero dell’Economia ricorra all’aiuto di un gruppo di lavoro di professionisti per chiudere in tempi record ciò che il precedente esecutivo non ha fatto in sei mesi non sembra uno scandalo. Anzi.

Non solo perché, appunto, non è una novità, visto che rapporti di questo tipo sono consolidati anche ad altissimi livelli (McKinsey sarebbe per esempio intervenuta anche nel cosiddetto decreto Ristori, come spiega Il Foglio) ma perché tutte le amministrazioni, in ogni genere di articolazione, pagano società di consulenza di ogni calibro, piccole e specializzate o enormi – come in questo caso o come nel caso di Kpmg, Deloitte, E&Y e Pwc, Bain & Company e Boston Consulting). Su temi strategici per facilitare le proprie scelte, ristrutturare servizi e funzioni, sostenere la trasformazione digitale, formare i dipendenti e molto altro. Quelle attive in Italia sono oltre 20mila. Che poi in molti casi la PA italiana non compri consulenza per formarsi e migliorare ma magari per favorire clientelismi e familismi è un altro discorso, e spesso riguarda quella nebulosa di contratti e assegnazioni individuali senza bando il cui ritorno, in termini di crescita e risparmio, è evidentemente dubbio. Altrove il management consulting è pratica consolidata che investe una percentuale significativa rispetto al Pil, da noi è ancora poco utilizzato nonostante i numeri importanti (il peso del settore sulla ricchezza nazionale è pari allo 0,26%, in Germania dell’1,09%, in Gran Bretagna dello 0,42%).

Secondo l’ultimo rapporto di Assoconsult, “il settore del Management Consulting in Italia è composto da quasi 23mila imprese, che generano un fatturato di circa 4,5 miliardi di euro ed impiegano 45mila addetti. È un settore molto frammentato, con una struttura polarizzata tra un numero molto ristretto di gruppi di grandi dimensioni – che concentrano una quota di mercato di quasi il 55% – ed una miriade di piccole e micro imprese – che compongono il 98% delle aziende attive sul mercato – che si dividono il resto della torta”. Non tutte queste società, ovviamente, lavorano con la PA: di quel fatturato, il 10% arriva dalla PA e dalla sanità, e negli ultimi anni la domanda è tornata a crescere.

Di cosa ci si indigna esattamente, dunque, quando un ministero affida una serie di incombenze tecniche e di scenario tenendo ovviamente per le amministrazioni pubbliche “gli aspetti decisionali, di valutazione e definizione dei diversi progetti di investimento e di riforma inseriti nel Recovery plan italiano”?

Approccio diverso sarebbe quello di rimettere in discussione questo settore, intervenire sulla consulenza manageriale nel suo complesso, capire se e come le amministrazioni pubbliche possano mettersi in pancia certe competenze (o valorizzare quelle di cui già dispongono, come si è spesso fatto con le società cosiddette “in house”) per poter progressivamente rinunciare a quelle decine o centinaia di milioni spesi in consulenze. I ministeri, le partecipate, i dipartimenti ma anche le singole amministrazioni territoriali hanno le spalle abbastanza larghe per farlo? Possono recuperare quello sguardo d’insieme, quelle competenze e quella conoscenza di posizioni, procedure e informazioni che è il vero tesoro in mano ai grandi gruppi, un tesoro che poi utilizzano per accrescere la propria posizione?

Significherebbe iniziare una rivoluzione, ed è probabilmente legittimo discuterne ma con l’onestà di riconoscere che per l’amministrazione pubblica italiana, che per dirla con un eufemismo non eccelle per qualità del servizio, significherebbe una rifondazione totale. Magari non ora, non partendo da quella specifica consulenza che per certi versi è sui generis rispetto alla miriade di microsprechi di cui è costellata la PA italiana, col timore che una società privata intervenga in chissà quali scelte politiche. Scelte che ora siamo costretti a compiere rapidamente perché il precedente governo si è arenato, affondandoci.

La polemica fa infine sorridere, in un paese in cui dal 1994 in poi, da Forza Italia di Silvio Berlusconi al M5s che deve vedersela – e i nodi si stanno stringendo proprio in queste settimane – con la governance della piattaforma Rousseau affidata all’omonima associazione non riconducibile al partito, le società private sono approdate, in modi e formule diverse, direttamente sui seggi di Camera e al Senato. Proprio quelli che oggi gridano allo scandalo. Non solo: sempre dal 1994 e fino al 2008, come ricorda il rapporto della Corte dei Conti sul ruolo delle società di consulenza nelle privatizzazioni datato 2012 ma tornato a circolare in queste ore, alle società di consulenza sono stati pagati 2,2 miliardi di euro per oltre 160 incarichi. Come si fa a stupirsi, oggi, del supporto – con ogni probabilità, visti i tempi del Recovery Plan, fondamentale – di McKinsey?

