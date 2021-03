La mini roulotte per le bici elettriche

8 March 2021 – 12:03

La riscoperta della bicicletta e la diffusione dei modelli a pedalata assistita stanno aprendo nuovi mercati per gli accessori dedicati a chi predilige le due ruote come mezzo per muoversi, in città e non solo. Un esempio è Mody, un rimorchio compatto per le ebike che permette di godersi le uscite, rilassandosi e riposandosi all’interno del mini caravan. Misura 208 x 86 x 102 centimetri, offrendo così lo spazio necessario per infilarci un materassino gonfiabile (non incluso) e per contare sulla compagnia del proprio cane.

Disponibile in tre versioni – Touring, Trekking e Outdoor, che si differenziano per le dimensioni dei pneumatici e quindi per la possibilità di affrontare strade urbane (il primo modello), sterrati (il secondo) e qualsiasi terreno accidentato, dai boschi alle spiagge (il terzo) – l’interno prevede una presa d’aria sul tetto, un led che illumina l’ambiente, pareti rivestite in tessuti e una singola finestra, mentre sono opzionali la cucina pieghevole, un refrigeratore, una seconda finestra, una tenda da sole e i pannelli solari per il tetto.

Premesso che in movimento la cella dells roulotte può trasportare un peso massimo di 50 kg, gli ideatori (l’azienda tedesca ModyPlast, specializzata nella produzione di componenti per auto da corsa e convertitasi al progetto Mody dopo il lockdown dell’anno scorso che ha bloccato gli affari) sottolineano la facilità con cui si possono riparare le parti eventualmente danneggiate. Un progetto interessante ma costoso: il modello più economico parte da 4.999 euro, che per la versione in fibra di carbonio sale a 6.999 euro.

