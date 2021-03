Il primo post Twitter di Jack Dorsey diventa NFT

8 March 2021 – 10:25

Il CEO di Twitter mette in vendita il suo primo post sulla piattaforma come Non-Fungible Token: offerte già arrivate a 2,5 milioni di dollari.

