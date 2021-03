I primi passi di Perseverance sul suolo marziano

8 March 2021 – 14:21

(Foto: Nasa/Jpl-Caltech)Ancor prima di atterrare, Perseverance, il rover della Nasa arrivato su Marte il 18 febbraio scorso, ha dato il via al suo spettacolo. Dopo il video del cosiddetto “ammartaggio”, foto in alta definizione del Pianeta rosso e registrazioni audio del vento marziano, ora si prosegue con un altro importante traguardo: Perseverance, infatti, ha fatto i suoi primi passi sulla superficie di Marte, percorrendo circa 6 metri. E, durante questo primo test di locomozione che servirà a calibrare i sistemi e gli strumenti a bordo, ci inviato un’altra fotografia in cui si vedono le sue impronte impresse sulla polvere rossa.

The adventure is only beginning. @NASAPersevere took its first drive on Mars. This test marks a major milestone before science operations get underway for the largest and most advanced rover yet on the Red Planet. pic.twitter.com/z5ltJ9f8ad

— NASA JPL (@NASAJPL) March 5, 2021

Durante il test, durato 33 minuti, Perseverance ha camminato sulle sue 6 ruote per circa 4 metri, per poi ruotare di 150 gradi a sinistra e tornare indietro per altri due metri e mezzo. Nei prossimi test, il rover percorrerà progressivamente distanze sempre più lunghe, fino a quando, una volta che gli strumenti e i sistemi entreranno a regime, Perseverance riuscirà a percorrere circa 200 metri al giorno. Si continueranno, inoltre, a calibrare gli strumenti che verranno utilizzati per assistere il primo volo del drone elicottero Ingenuity. “La trazione a sei ruote motrici del rover ha risposto in modo superbo”, ha commentato Anais Zarifian, ingegnere del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa. “Ora siamo fiduciosi che il nostro sistema di propulsione sia a posto, in grado di portarci ovunque la scienza ci conduca nei prossimi due anni”.

Nei giorni scorsi, inoltre, Perseverance ha eseguito con successo anche un altro test, quello in cui è stato sbloccato per la prima volta il suo braccio robotico, lungo 2 metri. “Il primo test del braccio robotico è stato un grande momento per noi”, ha commentato Robert Hogg, del Jpl. “Questo è lo strumento principale che il team scientifico utilizzerà per eseguire un esame ravvicinato delle caratteristiche geologiche del cratere Jezero, perforando e campionando i siti più interessanti”.

Con i primi passi di Perseverance, il team di ricercatori ha colto l’occasione per dare il nome al sito del touchdown, in cui è iniziata la missione su Marte, battezzandolo Octavia E. Butler, in onore della scrittrice di fantascienza nata a Pasadena (California) e deceduta nel 2006, la prima donna afroamericana a vincere sia l’Hugo Award sia il Nebula Award, e la prima scrittrice di fantascienza ad aver vinto il MacArthur Fellowship. “I protagonisti di Butler incarnano determinazione e creatività, rendendoli perfetti per la missione del rover Perseverance e il suo scopo di superare le sfide”, ha commentato Kathryn Stack Morgan, scienziata del progetto Perseverance.

The spot where @NASAPersevere began its journey on Mars now bears the name “Octavia E. Butler Landing.” Groundbreaking author @OctaviaEButler is a perfect fit for this mission, as her main characters embody overcoming challenges.

: Ching-Ming Cheung pic.twitter.com/itgooPxpCN

— NASA JPL (@NASAJPL) March 5, 2021

“Non riesco a pensare a persona migliore per nominare questo storico sito di Octavia E. Butler, che non solo è cresciuta accanto al Jpl a Pasadena, ma ha anche ispirato milioni di persone con le sue visioni di un futuro basato sulla scienza”, ha aggiunto Thomas Zurbuchen, della Nasa. “Il suo principio guida ‘Quando usi la scienza, fallo in modo accurato’ è ciò di cui si occupa il team scientifico della Nasa e il suo lavoro continua a ispirare gli scienziati e gli ingegneri in tutto il mondo, il tutto in nome di un futuro più audace ed equo per tutti”.

