Deliveroo darà un bonus produttività ai rider che hanno lavorato di più

8 Marzo 2021 – 15:04

I fattorini di Deliveroo (Getty Image – Rui Vieira/PA Wire)Un quarto dei rider Deliveroo in tutto il mondo riceverà un bonus pagamenti da 510 euro in media: è l’impatto che dovrebbe avere il Thank You Fund che la compagnia di food delivery intende lanciare in occasione della sua annunciata futura quotazione in borsa a Londra. Lo spiega l’azienda che prevede di destinare a questo scopo oltre 18 milioni di euro ai suoi ciclofattorini più performanti. “Vogliamo premiare il loro impegno”, ha spiegato il fondatore Will Shu, che per primo nel 2013 si mise in sella a una bicicletta, nel quartiere londinese di Chelsea.

I rider aventi diritto al Thank You Fund saranno individuati in base al numero di ordini portati a destinazione. I pagamenti partiranno da 210 euro per chi ha lavorato con Deliveroo almeno un anno, completando almeno 2mila consegne: in base a un rapido calcolo matematico, è una media di 5,5 pasti recapitati al giorno, lavorando per 365 giorni. Per chi è riuscito a fare meglio ci saranno altri emolumenti con tagli da 550 euro, 1.100 euro, fino a 11.500 euro. La percentuale dei destinatari sarà coerente tra tutti i 12 mercati in cui Deliveroo è presente, in ogni caso l’azienda stima che saranno interessati circa 36mila fattorini globalmente.

“Nel corso dell’ultimo anno i rider ci hanno anche aiutato a fare molto più che consegnare cibo, avendo sostenuto le imprese e avendo permesso alle persone vulnerabili o a coloro che hanno dovuto auto-isolarsi di stare al sicuro a casa nel corso della pandemia globale. Siamo lieti di poterli ringraziare”, aggiunge Shu che la scorsa settimana ha scelto Londra come piazza di scambio per un’Ipo che quoterà Deliveroo con azioni a doppia categoria, puntando a una valutazione da 10 miliardi di dollari. A gennaio, dopo un round di finanziamento, la compagnia era stata valutata 7 miliardi di dollari.

Dopo tale operazione, Deliveroo prevede inoltre di avviare nel Regno Unito un fondo comunità da 50 milioni di sterline, suddiviso in cinque anni, per supportare i costi di riapertura dei ristoranti partner, consegne pasti a categorie svantaggiate e ai lavoratori più esposti nel settore pubblico, acquistare motorini o biciclette elettriche per i rider più attivi.

In Italia un’indagine della procura di Milano ha incluso Deliveroo tra le quattro società destinatarie di ammende per 733 milioni di euro in totale, per aver violato norme sulla salute e sicurezza sul lavoro dei rider. I verbali notificati alle aziende (incluse Uber Eats, Glovo-Foodinho, JustEat e la stessa Deliveroo) chiedono di assumere 60mila lavoratori pagati a cottimo come coordinati e continuativi: gli inquirenti hanno ravvisato le condizioni di un rapporto subordinato, determinato dai meccanismi di ranking e dall’algoritmo. Inoltre, il contratto di categoria proposto finora da Assodelivery ha soddisfatto solo il sindacato Ugl, lasciando la trattativa con le altre sigle arenata al ministero del Lavoro.

Fonte: Wired