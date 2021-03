Come sapere se avete vinto la Lotteria degli scontrini

8 March 2021 – 15:05

Dall’1 gennaio 2020 parte la lotteria degli scontrini in Italia (foto: Steve Buissinne / Pixabay)Il piano Cashless Italia prosegue e, dopo la consegna dei rimborsi nel piano Cashback di Natale, è vicino anche il momento delle prime estrazioni mensili per la Lotteria degli scontrini: il conto alla rovescia per giovedì 11 marzo è già iniziato sul portale approntato dall’Agenzia dogane e monopoli. Partecipano al primo appuntamento con la riffa di Stato 542 milioni di biglietti virtuali generati 17 milioni di acquisti validi, effettuati in modalità elettronica nel mese di febbraio. Sono previsti 10 premi da 100mila euro per chi acquista, altrettanti da 20mila euro per i venditori che hanno emesso lo scontrino vincente.

Gli esercenti hanno tempo fino al 1° aprile per adeguare i propri registratori telematici all’invio dei corrispettivi (circuito 7.0) e finora sono 1,24 milioni quelli accreditati al programma, il 15,9% di loro ha inviato i dati ed entrerà così in gioco. I biglietti di febbraio, e quelli di ogni mese, potranno partecipare all‘estrazione annuale che a inizio 2022 metterà in palio un solo premio da 5 milioni per un fortunato acquirente e un altro da un milione per il venditore estratto insieme. A partire dal 10 giugno, inoltre, si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno 15 premi da 25mila euro per chi compra e 15 premi da 5mila euro per chi vende.

La vincita viene comunicata su posta certificata, se l’indirizzo email è stato comunicato, oppure con una raccomandata andata / ritorno e ancora con un messaggio nell‘area riservata. Ogni utente può già accedervi con Spid, carta di identità elettronica o dei servizi, e verificare gli scontrini 2021 elencati validi per la lotteria, il numero di biglietti virtuali generati (uno per euro speso, fino a un massimo di mille per transazione) e le estrazioni a cui si parteciperà. È possibile segnalare un eventuale esercente che si sia rifiutato di recepire il codice lotteria, che ogni utente può generare semplicemente a partire dal codice fiscale.

Il ritiro del premio, versato mediante bonifico bancario o postale, va effettuato facendosi identificare entro 90 giorni nell’ufficio Dogane competente. Non è necessario conservare gli scontrini, ma servirà “dar prova di aver effettuato il pagamento senza utilizzare contanti”, spiega l’Adm che suggerisce di presentare l’estratto di conto corrente o documento analogo da cui risulti che l’acquisto è stato effettuato con strumenti di pagamento elettronici.

Intanto, qualcosa si sembra muoversi sul fronte dei furbetti del Super Cashback, che hanno frazionato le transazioni in micro-spese, per scalare la classifica del premio da 1.500 euro destinato ai primi 100mila che a giugno avranno effettuato più acquisti nel semestre. Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle finanze ha fatto sapere in una risposta al question time nei giorni scorsi, che sono all’esame diverse soluzioni, una delle quali escludere dal programma le operazioni anomale. Al momento l’utente numero 100mila ha effettuato 133 transazioni da gennaio.

