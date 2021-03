Come riconoscere un reato online e cosa fare

8 Marzo 2021 – 9:04

(Foto: Getty Images)Partiamo dai numeri: 2.234 denunce di diffamazione online, 636 di sextortion, 126 per condivisione non consensuale di materiale intimo (impropriamente detta revenge porn) e 143 di stalking. Questi i dati della Polizia postale e delle comunicazioni per l’anno 2020, un anno particolare anche sul piano della criminalità online.

Quando parliamo di reati online ci riferiamo a una grande quantità di condotte illecite molto diverse tra loro e che spesso si collegano l’una all’altra. A volte è però difficile capire quando si è vittime di un reato (o quando lo è qualcun altro) e questo sia perché si parte dal presupposto che ciò che succede online non sia perseguibile o sia diverso da quanto accade offline, sia perché l’Italia è ancora a digiuno di una corretta cultura e quindi educazione digitale per minori e adulti.

Cos’è la sextorsion

Nel caso specifico, attorno alla condivisione non consensuale di materiale intimo ruotano numerosi e differenti reati che è utile conoscere e dai quali ci si può difendere. Tra quelli denunciati maggiormente alla Polizia postale c’è la sextortion, una variante della più classica estorsione che ha per oggetto materiale sessualmente esplicito e viene realizzata in diversi modi. Può essere compiuta da una persona terza o conosciuta che utilizza una fotografia, un video o un contenuto realizzato consensualmente con la vittima minacciando di renderlo pubblico a tutti o ai parenti. In questo caso il reato di sextortion si integra anche con quello di condivisione non consensuale di materiale intimo in quanto aggravante del primo. Oppure, come spesso succede, una vittima riceve un’email abbastanza credibile che chiede molti soldi (a volte anche in bitcoin, una criptovaluta) per evitare la diffusione di video che la ritraggono durante l’atto di masturbarsi davanti a un film erotico.

In questi casi le vittime sono perlopiù uomini e il video molto probabilmente non esiste nemmeno. Anche se è comprensibile avere paura ed essere spaventati, la prima cosa da fare è non inviare soldi all’estorsore ma denunciare il fatto alla Polizia postale attraverso una querela includendo quante più informazioni presenti nell’email (intestazione, mittente, orario, esportando il messaggio di posta o inoltrandolo a un legale o a una pec).

Il diritto a libertà e dignità online

La condivisione non consensuale di materiale intimo, di cui abbiamo parlato in precedenza (come affrontare un caso di questo tipo), si accompagna spesso ad un altro reato, quello del cyberstalking. Riguarda tutte le età, si verifica sia nei confronti di donne che di uomini ed è trasversale alle condizioni socioculturali delle vittime. Secondo l’ordinamento giuridico italiano, lo stalking è un reato che punisce gli atti persecutori che compromettono gravemente sia da un punto di vista psicologico che fisico una persona: comportamenti invadenti e di intromissione che hanno una pretesa di controllo e minacciano costantemente la vittima attraverso telefonate, messaggi, appostamenti, ingenerando un senso di paura per sè e per i propri familiari. Se questo reato è commesso utilizzando tecnologie come la posta elettronica, le chat o in generale i social media e internet, il reato è un’aggravante di quello di stalking, che prevede già una pena da sei mesi a cinque anni. A volte il cyberstalking è un comportamento che viene messo in atto prima o nello stesso momento in cui è realizzato “offline”.

Per chi è vittime di cyberstalking è importante rivolgersi alla polizia postale o ai carabinieri per denunciare il persecutore e fornire quanti più elementi possano essere d’aiuto a chiarire l’accaduto. Anche chi è vicino alla vittima può svolgere un ruolo importante ed aiutarla. Per esempio, l’associazione Chi odia paga, oltre a fornire un servizio di feedback digitale che chiarisce la presenza o meno del reato di cyberstalking sulla base di un questionario online, offre anche un aiuto psicologico.

Quando una persona crea e utilizza un account social media che non corrisponde alla sua vera identità e trae quindi in inganno una vittima per un beneficio personale, parliamo invece di catfishing. In Italia si identifica il reato penale di sostituzione di persona, che prevede una pena fino ad un anno di reclusione, ma come nei casi precedenti la sostituzione di identità è un comportamento illecito che si può mettere in atto insieme ad altri e quindi essere un’aggravante quando parliamo di condivisione non consensuale di materiale intimo.

