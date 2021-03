8 marzo, tanti libri per crescere ragazzine consapevoli e serene

8 March 2021 – 6:00

Oggi, 8 marzo, è la Giornata internazionale dei diritti della donna. Ed è anche l’occasione istituzionale per ribadire con estrema forza la necessità di bloccare la strage quotidiana dei femminicidi e delle altre forme di violenza, compresa quella psicologica. Di tutti i dati, ce ne colpisce uno in particolare: l’età. Osservando gli accessi femminili al pronto soccorso in caso di violenza, quasi una donna malmenata su 3 ha meno di 24 anni.

Dunque, la strada da percorrere insieme è ancora lunga e accidentata, passa da proteste di piazza a necessari interventi istituzionali fino a un cambio di mentalità. Proprio per questo, meglio iniziare il prima possibile a coltivare un pensiero diverso in tutti i più piccoli, con un focus specifico sulle ragazzine, che più dei loro coetanei maschi potrebbero trovarsi in situazioni in cui il genere sia percepito come punto di debolezza.

Ecco, quindi, una gallery con diversi libri per loro: una cassetta degli attrezzi per far riflettere e aprire il dialogo sui temi del corpo che cambia, della sessualità e del consenso, delle mestruazioni, del vivere in famiglie atipiche, del confronto con i compagni di scuola… Tanti titoli di fiction e non-fiction, per offrire gli strumenti utili a un percorso di maturazione con consapevolezza e serenità.

