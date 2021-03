50 donne che hanno fatto la storia

8 Marzo 2021 – 9:04

Molte conquiste scientifiche, sociali, culturali di oggi arrivano dalla forza e dalla tenacia delle donne di ieri. Come Kate Sessions, che intuì l’importanza della forestazione urbana oltre un secolo fa o Maria Mitchell che nel 1847 scoprì una cometa che ancora oggi porta il suo nome e iniziò a battersi per far spazio alle donne nella scienza. Senza citare tutte le figure femminili che hanno contribuito allo sviluppo dell’informatica moderna, spesso rimanendo purtroppo dietro le quinte. A 50 figure che hanno fatto la storia, dalla politica alla medicina, dalla filosofia all’informatica, dall’astronomia al cinema fino ai diritti civili, è dedicata questa gallery di Wired per la Giornata internazionale della donna, che raccoglie storie più conosciute e altre meno, dall’antichità al ventesimo secolo. Ancora oggi, purtroppo, la piena parità tra uomo e donna non è stata raggiunta. Il divario di genere in termini di salari e opportunità è ancora un ostacolo, che gli effetti della pandemia, peraltro, hanno amplificato anziché ridurre. E si riflette in varie situazioni, come anche la scelta del percorso di studi. Per esempio, l’accesso delle donne alle facoltà scientifiche è nettamente inferiore a quello maschile, come riporta l’istituto europeo per l’uguaglianza di genere (Eige). E pensare che un’uguaglianza porterebbe anche a una crescita economica.

I modelli stanno sicuramente cambiando. Si vedono più donne partecipare con ruoli di primo piano nei campi della scienza, della politica, dell’economia. Basti pensare alla vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris o la prima presidente donna della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ma anche Fabiola Giannotti alla guida del Cerna di Ginevra, Christine Lagarde, che dopo il Fondo Monetario internazionale è al timone della Banca centrale europea. O Samantha Cristoforetti, che nel 2022 tornerà nello spazio. Questo presente più rosa del passato è frutto di un processo lunghissimo, che parte dall’antichità e da storie di lotta, coraggio e ambizione, che nella Giornata internazionale della donna sono ancora fonte di ispirazione.

