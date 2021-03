Tante gif per chi si è perso l’ultima serata di Sanremo 2021

7 March 2021 – 8:17

Siamo giunti alla fine di questo 71esimo Festival di Sanremo. Sono state delle vere e proprie maratone, a tratti infinite. La puntata finale ha visto trionfare i Måneskin, seconda la coppia Michielin-Fedez e terzo Ermal Meta. Amadeus e Fiorello portano a compimento l’edizione più difficile di sempre, e di questo gliene va dato atto vista la situazione, oltre alla coraggiosa scelta artistica che, seguendo un trend iniziato con Claudio Baglioni, ha visto aumentare in maniera costante un certo tipo di artisti contemporanei e decisamente giovani.

Non è mancato nulla a questo festival: dal caso di Covid (un assistente di Irama che lo ha costretto a non esibirsi) fino all’avventura di Zlatan Ibrahimovic bloccato in autostrada. Qualche polemica, monologhi non propriamente centrati, qualche sketch di troppo e molti ospiti. Il problema più grande è però stata l’eccessiva durata di alcune puntate. Bisogna ancora lavorare molto su quello. Da oggi si pensa già al toto-nomi visto che Amadeus e Fiorello hanno detto che sarebbe stato il loro ultimo Festival. Toccherà davvero ad Alessandro Cattelan? Vedremo, intanto vi riassumiamo la serata finale in 10 agili gif.

Un Ibrahimovic inedito, in tutti i sensi

Che dire degli Extraliscio con Davide Toffolo, non vediamo l’ora di capitare a un loro concerto, in balera, ovviamente.

C’est la vie, caro Achille Lauro, C’est la vie.

86 anni. Arrivateci voi così, e con quella voce. Ornella Vanoni è patrimonio italiano.

Coma_Cose: “Se mi guardi mi bruci / Mi bruci / Mi bruci / Se mi guardi senti“.

In questo frangente, l’idea che i Måneskin potessero vincere, è stata ancora più chiara.

“Questa sera mi vesto da sposa. Sposa della mia voce” ha scritto Madame su Instagram. Eccola:

Ci è voluto Max Gazzè in versione Clark Kent/Superman all’ultima sera per fare quello che avremmo voluto fare tutti.

Dardust è il produttore di molti brani di questo Sanremo 2021, ma è soprattutto un eccellente compositore e musicista.

Su Instagram, neanche una settimana fa, i Måneskin, in maniera un po’ spocchiosa, scrissero: “Andiamo a fare la storia“. Ora hanno vinto.

