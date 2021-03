I Måneskin vincono Sanremo 2021 (ed ecco la classifica completa)

7 March 2021 – 2:47

I Måneskin vincono la 71esima edizione del Festival della canzone italiana, la più difficile di sempre, quella dei protocolli di sicurezza, del cambio generazionale nella platea televisiva, dell’ultima volta di Amadeus e Fiorello alla conduzione. La band ha portato il rock all’Ariston e ha conquistato il podio con il brano Zitti e buoni.



Ottantun anni in quattro e già capaci di prendersi il palco dell’Ariston, sono più sciolti dei colleghi navigati. Travolgenti, sicuri, dannatamente bravi. Accusati di plagio sui social, hanno rimandato le accuse al mittente e sono andati avanti per la loro strada. E pensare che solo nel dicembre del 2017 arrivavano secondi a X Factor (oscurando il primo classificato, che nemmeno ci ricordiamo più). Da loro ti aspetti acerbità e sregolatezza, invece trovi rigore maturo e genio.

Ecco la classifica finale completa di Sanremo 2021, il cui risultato proviene dalla sala stampa, dalla giuria demoscopica e infine dal televoto:

1. Måneskin, Zitti e muti

2. Francesca Michielin e Fedez: Chiamami per nome

3. Ermal Meta, Un milione di cose da dirti

4. Colapesce e Dimartino, Musica leggera

5. Irama, La genesi del tuo colore

6. Willie Peyote, Mai dire mai (la locura)

7. Annalisa, Dieci

8. Madame, Voce

9. Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

10. Arisa, Potevi fare di più

11. La Rappresentante di Lista, Amare

12. Extraliscio feat. Davide Toffolo, Bianca luce nera

13. Lo Stato Sociale, Combat pop

14. Noemi, Glicine

15. Malika Ayane, Ti piace così

16. Fulminacci, Santa Marinella

17. Max Gazzè, Il farmacista

18. Fasma, Parlami

19. Gaia, Cuore amaro

20. Coma Cose, Fiamme negli occhi

21. Ghemon, Momento perfetto

22. Francesco Renga, Quando trovo te

23. Gio Evan, Arnica

24. Bugo, E invece sì

25. Aiello, Ora

26. Random, Torno a te

