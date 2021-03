Più grave del previsto l’exploit di Exchange Server

6 March 2021 – 13:30

Sarebbero decine di migliaia gli Exchange Server colpiti a livello internazionale da un exploit zero-day veicolato in massa da un attacco cinese.

Fonte: Punto Informatico