Niente ossigeno sulla Terra in un miliardo di anni

6 March 2021 – 12:30

Lo studio ipotizza il ritorno di un evento del tutto simile a ciò che fu la Grande Ossidazione, ma non ne saremo testimoni diretti.

The post Niente ossigeno sulla Terra in un miliardo di anni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico