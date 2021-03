EFF boccia Google: FLoC è un’idea terribile

6 Marzo 2021 – 10:49

La Electronic Frontier Foundation si scaglia contro FLoC, il meccanismo ideato da Google per gestire la fase post-cookie attraverso un sistema a coorti.

The post EFF boccia Google: FLoC è un’idea terribile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico