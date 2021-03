Caffé e cappuccino ai tempi dello smart working

6 March 2021 – 16:07

Caffè e cappuccini di alto livello anche se la pandemia costringe in casa: ecco come non si rinuncia all’aroma del caffè appena macinato, con lo sconto.

The post Caffé e cappuccino ai tempi dello smart working appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico