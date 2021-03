Si torna a parlare dei sequel di Harry Potter

5 Marzo 2021 – 15:04

Lo scorso gennaio i fan di Harry Potter sono andati in visibilio per un’indiscrezione che voleva la Warner Bros al lavoro su una serie legata al mondo del maghetto per Hbo Max. Il progetto non è mai stato confermato ufficialmente e rimane nel regno delle ipotesi. Ciò che è certo, però, è che un franchise dalle potenzialità così ampie non verrà lasciato dormiente ancora a lungo. E a confermare questa convinzione arrivano le dichiarazione di Jason Kilar, Ceo di WarnerMedia, che in un incontro con gli investitori si è lasciato sfuggire alcune parole.

“Abbiamo questa cosuccia chiamata Harry Potter, che è uno dei nostri franchise più amati”, ha dichiarato. “Siamo molto grati di poter collaborare con J. K. Rowling e quindi direi che c’è ancora molto divertimento e potenziale”. Ovviamente Kilar non ha esplicitato ulteriormente la sua posizione, ma è chiaro che Warner abbia intenzione di far fruttare ancora le avventure del mondo dei maghi. Oltre all’ipotetica serie live-action di cui si è già accennato, Hollywood Reporter riferisce che si sta accarezzando l’idea di portare al cinema Harry Potter e la maledizione dell’erede, una specie di ottavo capitolo della saga originaria, ambientato in là negli anni, che per ora è stato pensato solo come uno spettacolo teatrale.

Intanto c’è da portare a conclusione la saga di Animali fantastici, il cui terzo capitolo dovrebbe arrivare a luglio 2022. Purtroppo, però, con tutti i suoi problemi e l’accoglienza tiepida al botteghino, di sicuro farà andare Warner Bros e J. K. Rowling con i piedi di piombo nel calcolare le prossime mosse. Perché Harry Potter ha sì dei fan accaniti in tutto il mondo, ma sono anche parecchio esigenti.

