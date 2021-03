Secondo le Nazioni Unite sprechiamo il 17% del cibo

5 March 2021 – 12:11

(Foto: Getty Images)Immaginate una fila di camion che, paraurti contro paraurti, fanno sette volte il giro della Terra. Ecco, questa fotografia può darvi un’idea di quanto cibo sia stato sprecato nel 2019: circa 931 milioni di tonnellate di alimenti, il 17% di quelli disponibili. Oltre 23 milioni di camion da 40 tonnellate a pieno carico. A dirlo è il Food Waste Index Report 2021, l’analisi sugli sprechi alimentari del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep) e dell’organizzazione partner Wrap, appena pubblicata.

Il rapporto, che si riferisce agli ultimi dati disponibili (quelli del 2019), analizza come viene usato (o non usato) il cibo in 54 paesi del mondo, registrando sprechi tanto in quelli a reddito più alto quanto in quelli che presentano maggiori problemi di povertà. In media, finiscono nella spazzatura 121 chilogrammi di cibo a testa ogni anno, di cui 74 sono da collegare ai consumi domestici. Sono, infatti, il frigo e la pattumiera di casa ad avere un peso particolarmente alto, secondo l’analisi, sugli sprechi totali: è nelle famiglie che l’11% del cibo disponibile viene gettato via anziché essere consumato, mentre i servizi di ristorazione e i punti vendita sprecano rispettivamente il 5 e il 2%. A cui vanno aggiunte le perdite, che l’analisi non conteggia, in fase di produzione.

Insomma, i comportamenti che si hanno nella propria cucina potrebbero davvero fare la differenza: imparare a usare gli scarti, per esempio, o a fare una spesa ragionata sono due delle buone pratiche che andrebbero adottate subito. Perché lo spreco di cibo, oltre a essere una questione etica (secondo l’Onu, nel 2019 ben 690 milioni di persone hanno sofferto la fame e la pandemia ha peggiorato la situazione), ha anche un forte impatto ambientale. In accordo con il rapporto, una percentuale compresa tra l’8 e il 10% delle emissioni globali di gas serra è associata al cibo che viene prodotto ma non viene consumato.

“La contrazione dello spreco alimentare ridurrebbe le emissioni di gas serra, rallenterebbe la distruzione della natura attraverso la conversione della terra, aumenterebbe la disponibilità di cibo riducendo quindi la fame e farebbe risparmiare denaro in un momento di recessione globale”, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell’Unep. “Se vogliamo fare sul serio nell’affrontare il cambiamento climatico, le imprese, i governi e i cittadini di tutto il mondo devono fare la loro parte per ridurre lo spreco alimentare”.

