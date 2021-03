Questi templi giapponesi sembrano usciti da un anime

5 Marzo 2021 – 15:04

La passione del fotografo giapponese Iori Takano per i templi di montagna del suo paese trova sfogo in una serie di incredibili scatti, in cui i colori tenui di sperdute località di montagna ricordano le ambientazioni di anime tipici della cultura nipponica.

A un occhio poco attento, grazie a un gioco di luci tra neve e lampioni, le foto si mostrano come frame di animazioni digitali, in cui dissolvenze e sfumature – cifra stilistica del fotografo – donano un’aura di amenità e mistero, alla base di molte storie che appartengono al folklore e alla cultura del popolo che più d’ogni altro ha fatto delle produzioni d’animazione il proprio elemento di riconoscibilità. Potete sfogliare alcuni di questi scatti nella nostra gallery di oggi.

