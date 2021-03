Non può morire ciò che non ha identità: il Pd continuerà a riciclarsi a vuoto, malgrado Zingaretti

Alla fine nel Partito Democratico è saltato anche il segretario Nicola Zingaretti e questa verrà ricordata come la mossa più coraggiosa dei suoi due anni di reggenza, il momento in cui si è immolato per provare a ridare dignità a un partito che l’ha ormai persa da tempo. Che il Pd fosse un contenitore senz’anima ce ne eravamo ormai abituati, così come se n’era abituato lo stesso Zingaretti, che tra silenzi e un atteggiamento sempre troppo passivo aveva dato l’impressione di accettare la situazione così com’era, contribuendo con le sue scelte e con le alleanze con i nemici di sempre a questo declino. Ora però quella discesa verso il baratro è arrivata a un punto di non ritorno e il segretario ha detto che non ci sta più.



(Foto: Adriana Sapone/LaPresse)Il Partito Democratico era nato nel 2007 come un grande blocco all’americana dove raccogliere tutta l’Italia riformista in un’idea di sistema bipolare, oggi si ritrova a giocare un ruolo minoritario in un panorama multipartitico. Non è un caso che proprio Zingaretti, consapevole dell’irrilevanza del partito, sia tra i principali fautori del sistema elettorale proporzionale, tanto caro alle compagini più piccole. Della crisi del Pd si è consci all’interno del Pd, una crisi esplosa in questi ultimi tempi ma che ha origini ben lontane. L’idea del grande contenitore riformista e unito dietro a un leader democraticamente eletto attraverso le primarie non ha mai funzionato, perché per tutta la sua storia il Partito Democratico è stato un caos di correnti dove ognuna ha ragionato in ottica aziendalista, nel senso di una competitività sfrenata tra colleghi per raggiungere il premio del mese: poltrone e potere decisionale.

La sensazione è che dentro al Pd a nessuno sia mai importato del Pd. Da una parte ci sono stati gli arrivisti, dall’altra gli idealisti che non hanno saputo ragionare in un’ottica di team e non sono arretrati di un centimetro, contribuendo a un clima di tensione perenne. Un club di narcisisti più che un partito, che in certi casi ha riflesso questa sua anima nella leadership di turno. È successo in particolare con Matteo Renzi, segretario del Pd dal 2013 al 2017, che in quel periodo ha personalizzato il partito, disegnandolo a misura di sé stesso ma dimenticando che lì sotto c’era una base a cui dare conto.

L’ex sindaco di Firenze ha distrutto la creatura politica attraverso un accentramento dei poteri fondato unicamente sulla fedeltà alle sue idee e cancellando di fatto il contraddittorio, il confronto. Quando anche se n’è andato, prima lasciando la segreteria e poi fondando il suo partitino Italia Viva, il suo lavoro nel Pd non si è concluso perché uomini a lui vicini hanno continuato a operare al suo interno attraverso i gruppi parlamentari, mantenendo vivo il caos. Ed è proprio questo caos che oggi viene indicato da Zingaretti come il motivo delle sue dimissioni.

In questi due anni, l’ex governatore del Lazio ha svolto un ruolo nell’ombra completamente opposto a quello del suo predecessore. Il suo operato è consistito nel far restare a galla una nave che imbarcava acqua, nel limitare il più possibile il danno, nel trovare un compromesso continuo tra quei correntismi che proprio a partire dall’era Renzi sono esplosi definitivamente, perdendo ogni freno inibitorio. Tutto questo però si è tradotto agli occhi dell’elettorato in una perdita totale di identità del partito, in una crisi dei valori, nell’impossibilità di fatto di capire esattamente a che tipo di partito ci si trovasse davanti.

Un’anarchia che è totalmente sfuggita di mano, che Zingaretti non ha saputo controllare e da cui ora fugge in un gesto che se da una parte suona come una denuncia necessaria di una situazione interna insostenibile, dall’altra appare anche come un tentativo di non prendersi le proprie responsabilità, di ammettere di aver fallito. Il Partito Democratico oggi più che mai è una squadra di individualità che giocano solo per sé stesse, completamente disinteressate a dove il contenitore in cui si trovano vada a finire. Ognuno vuole fare gol, ma a nessuno interessa che lo facciano gli altri per il bene del team. Gli ultimi sondaggi ci raccontando come siano sempre meno gli italiani a cui interessa il Pd, ma il problema vero è che prima ancora che all’elettorato, del partito e della sua ricostruzione non interessa più niente nemmeno ai suoi rappresentanti.

