Netflix lancia i video in verticale come TikTok: come funzionano e chi può vederli

5 Marzo 2021 – 14:29

Il colosso statunitense ha lanciato una nuova modalità di navigazione delle clip all'interno della sua app per smartphone che ricorda decisamente quella della piattaforma di condivisione cinese: si chiama Fast Laughs e si basa sullo scorrimento in verticale di clip tratte dagli show comici già presenti nel catalogo on-demand di Netflix.

Fonte: Fanpage Tech