Le nuove ebike di lusso di Porsche

5 March 2021 – 18:12

(Foto: Porsche)Nel carrello che si può agganciare sul retro della nuova Porsche Cross Turismo c’è spazio fino a tre bici. Meglio ancora se le specialissime due ruote eBike Sport e Cross realizzate proprio dal colosso tedesco ispirandosi alle linee della famigliare crossover derivata dalla sua prima proposta elettrica. Entrambe le versioni mettono sul piatto sospensioni su fronte e retro, un esclusivo telaio in fibra di carbonio e freni a disco marchiati Magura ad alte performance.

Una interessante novità per Porsche questa coppia di modelli di bici elettrica smart con la versione più costosa chiamata Sport pensata per l’uso cittadino confortevole e quella più selvaggia per l’outdoor chiamato Cross, che conta su diverse soluzioni su misura. Tutta la componentistica per la pedalata assistita – propulsore, batteria e cambio – è fornita da Shimano. Le bici sono state messe a punto con la collaborazione della società Rotwild e sono state assemblate nello stabilimento tedesco di Dieburg. Si possono trovare in tre diverse taglie ovvero small, medium e large.

(Foto: Porsche)Il modello Porsche eBike Sport è equipaggiato con il motore Shimano EP8 con batteria da 504 Wh e cambio elettronico che spinge fino a 25 km/h ed è pensato per muoversi agilmente in città. Sul manubrio e sul retro del reggisella sono montati sistemi a illuminazione led Supernova M99. Il comfort è garantito su ogni terreno grazie agli ammortizzatori Fox, forcella ammortizzata upside-down Magura e pneumatici Continental Speed King per ogni tipo di terreno. A bordo c’è anche un display a colori Shimano che mostra velocità, distanza e autonomia della batteria. Il prezzo è di 10242 euro.

(Foto: Porsche)Pensata per il fuoristrada, Porsche eBike Cross si differenzia per la presenza di un comando sul manubrio per adattare e regolare al terreno sia il reggisella sia le ruote Crankbrothers, freni Magura-MT Trail e cambio meccanico Shimano XT a 12 marce. Il prezzo parte da 8129 euro.

