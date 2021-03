La nuova Switch avrà uno schermo oled da 7 pollici

5 Marzo 2021 – 18:24

(Foto: Nintendo)Si fa sempre più concreta la possibilità che Nintendo possa presentare già quest’anno la nuova Switch, che potrebbe chiamarsi Pro oppure optare per la suggestiva scelta di Super Switch che sorride al glorioso passato. Le ultime indiscrezioni si concentrano non solo sul debutto, ma anche sull’hardware, con lo schermo che dovrebbe salire di dimensioni e di qualità.

Secondo quanto anticipato da Bloomberg, Nintendo avrebbe commissionato a Samsung Display la produzione di uno schermo che dagli attuali 6,2 pollici (5,5 per il modello Lite) si espanderà fino a una diagonale da 7 pollici e con una natura oled. Il pannello sarà di tipo rigido, in contrapposizione a quello più flessibile montato sugli smartphone moderni. Il risultato è un costo ridotto di produzione e una maggiore solidità. L’oled potrà abbassare i consumi energetici e offrire un maggiore contrasto per una resa cromatica più soddisfacente. La risoluzione sarà di 720p hd così come quella della prima versione.

Ma non doveva essere un 4k? La qualità più alta non è mai stata riferita alla risoluzione dello schermo integrato, che non è molto grande e dunque non ha la necessità di spingersi troppo in alto, anche per salvaguardare l’autonomia della batteria. Il 4k riguarderà l’output ossia il segnale che inviato connettendo tramite dock la console a una tv. Attualmente il limite è quello del full hd, ma con la nuova versione si passerà al livello successivo.

Quando uscirà la nuova Switch? Con la produzione a pieno regime prevista per l’estate, l’obiettivo è quello di uscire prima delle feste natalizie. C’è da sperare che Nintendo abbia imparato dai (non) rivali Sony e Microsoft, in perenne affanno con scorte limitate e coni bagarini del tech pronti a razziare le poche unità per rivenderle a peso d’oro. Il primo grande titolo della nuova Switch potrebbe essere il primo vero open world dei Pokémon, atteso a inizio 2021.

