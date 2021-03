Italia: 5 milioni di vaccini un anno dopo #iorestoacasa

5 March 2021 – 18:01

Un anno dopo l’inizio dell’incubo, un importante traguardo raggiunto: quello dei 5 milioni di dosi somministrate nell’ambito della campagna vaccinale.

