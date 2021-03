In Cina sono cominciati i lavori dell’Assemblea nazionale del popolo

5 March 2021 – 16:57

(Foto: VCG/Getty Images)Il 5 marzo sono cominciati in Cina i lavori dell’Assemblea nazionale del popolo, la più alta istituzione statale e l’unica camera legislativa della Repubblica popolare. L’Assemblea ha il compito di ratificare le decisioni già prese dal Partito comunista cinese (Pcc) e si riunisce una volta all’anno per una settimana. Al centro dei lavori di questa sessione si trovano l’approvazione del nuovo sistema elettorale per Hong Kong, le relazioni con Taiwan, gli obiettivi economici per il 2021, la promozione delle nascite e il picco di emissioni di CO2 che sarà raggiunto nel 2030.

Lo scorso anno l’Assemblea aveva approvato la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, che ha consentito alle autorità locali di reprimere i dissidenti democratici, portando all’arresto di decine di attivisti e attiviste e costringendone altri alla fuga all’estero. Con le nuove norme elettorali, soltanto i candidati leali al Pcc potranno candidarsi e governare sull’ex colonia britannica. Le modifiche alla Basic Law di Hong Kong porteranno alla creazione di una commissione che avrà il compito di vagliare i profili dei candidati al parlamento e alle assemblee locali. La commissione sarà formata dai membri del comitato elettorale di Hong Kong, composta da 1.200 membri non eletti, definiti “patrioti” cioè favorevoli al regime cinese. “Non puoi definirti patriota se non ami la leadership del Partito comunista cinese”, ha spiegato un mese fa un funzionario della città di Hong Kong. Queste modifiche porteranno alla sostanziale esclusione delle opposizioni dalla competizione elettorale.

Per quanto riguarda gli obiettivi di crescita economica, l’assemblea ha fissato il target del 2021 al 6%. Il primo ministro cinese Li Keqiang ha annunciato la ripresa di tutti i settori economici e la creazione di 11 milioni di nuovi posti di lavoro nei centri urbani in un anno. Assieme alla crescita economica, le autorità hanno anche annunciato che la Cina raggiungerà il picco di emissioni di CO2 entro il 2030, per poi proseguire verso la neutralità climatica entro il 2060. Molti esperti, riporta il Guardian, hanno commentato che se la Cina continuerà a far crescere le emissioni fino al 2030, non si riusciranno a raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dall’Accordo di Parigi. Inoltre, Li ha annunciato che da quest’anno lo stato “promuoverà un incremento delle nascite”, per reagire al calo del 15% della popolazione registrato lo scorso anno e una stretta su Taiwan.

Fonte: Wired