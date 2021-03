Il nuovo capitolo di Crash Bandicoot in arrivo su Android e iPhone

5 Marzo 2021 – 18:25

(Foto: King)Mancano tre settimane al debutto di Crash Bandicoot: On the Run!, il nuovo gioco della celebre saga che sarà scaricabile gratuitamente su Android e iPhone dal prossimo 25 marzo dopo una prima fase non pubblica. Realizzato dalla stessa società sviluppatrice di Candy Crush (King), sarà ampientato sull’Isola Wumpa e sarà di tipo endless run, una modalità perfetta per la fruizione da mobile.

Come raccontato nella descrizione del gioco, Crash Bandicoot: On the Run! si dovranno affrontare numerosi ostacoli e pericoli disseminati nelle varie dimensioni del multiverso dal Dr. Neo Cortex. Si impersonerà Crash, che dovrà correre a perdifiato aiutato dalla sorella Coco e ci sarà anche spazio per un multiplayer molto particolare dato che si potrà giocare con altri utenti attraverso i vari livelli.



Le ambientazioni che si visiteranno durante la corsa senza fine sono quelle ben note agli appassionati della saga come Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins o il Lab, con tanti elementi collezionabili, casse da distruggere e sfide dietro ogni angolo. Ogni tanto per passare oltre sarà necessario sconfiggere un boss come il Finto Crash, Nitrus Brio oppure Nina Cortex. La formula dell’endless run è stata resa celebre da Temple Run e ha trovato innumerevoli varianti in questi anni, sposandosi perfettamente anche con lo spirito dinamico della serie Crash Bandicoot.

Il download di Crash Bandicoot: On the Run! sarà gratuito, con la possibilità di poter acquistare elementi in-game per personalizzare il proprio personaggio. Durante il gioco si potranno sbloccare armi sempre più potenti e costruire strutture. In totale sono promesse 100 ore di gioco, più di 50 boss e 12 ambientazioni. Ecco i link per pre-registrarsi su Google Play per Android e per App Store di iPhone.

(Foto: King)A proposito della saga, il prossimo 12 marzo sarà il turno di It’s About Time, il nuovo capitolo per le console Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X|S.

The post Il nuovo capitolo di Crash Bandicoot in arrivo su Android e iPhone appeared first on Wired.

Fonte: Wired