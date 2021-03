È in arrivo il nuovo film di Star Trek prodotto da JJ Abrams

5 March 2021 – 17:07

L’annuncio non può che rendere entusiasti i fan della mitica serie fantascientifica creata negli anni ’60 da Gene Roddenberry: è in arrivo un nuovo film di Star Trek. Non solo: a produrlo sarà J. J. Abrams, già responsabile dei recenti reboot cinematografici della saga; mentre a scrivere la sceneggiatura sarà Kalinda Vazquez, giovane autrice che ha già lavorato a questo universo narrativo essendo fra gli sceneggiatori della serie Star Trek: Discovery, che ha nel curriculum anche Fear the Walking Dead e che è stata di recente incaricata di scrivere con George R. R. Martin l’adattamento seriale del romanzo di Roger Zelazny Strada senza fine. Per di più, Vazquez deve il proprio nome a un personaggio della seconda stagione del telefilm originale, andata in onda nel 1968.

Non ci sono ancora dettagli sulla trama della nuova pellicola e su come questa si collegherà alle precedenti avventure. Il franchise di Star Trek era stato riportato al cinema, appunto, con il prequel reboot di Abrams nel 2009, ambientato in una linea temporale alternativa denominata linea temporale Kelvin, che è stato poi seguito da due sequel, Into the Darkness nel 2013 e Beyond nel 2016. Nel frattempo la serie fantascientifica ha avuto una prolifica espansione televisiva, a partire dal prequel Star Trek: Discovery, a cui sono seguiti lo spin-off Picard con Patrick Stewart, i corti Short Treks, l’animata Lower Decks, e a cui presto si aggiungeranno Strange New Worlds e il cartone per bambini Star Trek: Prodigy.

Con l’arrivo del nuovo streaming Paramount+ e con il continuo bisogno di saghe cinematografiche che assicurino box office record, non è strano che il gruppo Viacom Cbs punti con tutte le sue forze su un brand solido come Star Trek. Negli anni scorsi erano stati fatti diversi tentativi per approdare a un nuovo progetto cinematografico, interpellando nomi come Quentin Tarantino e Noah Hawley di Fargo e Legion, ma nessuno si era poi concretizzato. Ora toccherà a una giovane promessa come Kalinda Vazquez assicurare a questo universo “lunga vita e prosperità”.

