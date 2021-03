Due mascherine meglio di una? La parola a Fugaku

5 March 2021 – 12:13

In Giappone i ricercatori hanno condotto una simulazione con il supercomputer Fugaku per capire se indossare due mascherine protegge meglio.

The post Due mascherine meglio di una? La parola a Fugaku appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico