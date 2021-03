Cosa fare se foto o video intimi finiscono online senza consenso

Un fotogramma del corto “Revenge Room”Era il 2015 quando Luciano Floridi pubblicava, come risultato di un’iniziativa europea, il libro The Onlife Manifesto. La parola può sembrare curiosa eppure è forse la più adatta a raccontare la società odierna, dove non esiste una separazione tra mondo digitale (online) e mondo reale (offline) bensì una compenetrazione dei due. Quando chattiamo con altre persone o utilizziamo i social media, inviamo video o immagini, è importante ricordare sempre che abbiamo una responsabilità e dobbiamo sapere come tutelarci o non danneggiare gli altri.

La condivisione non consensuale di materiale intimo, erroneamente chiamato revenge porn, è definibile come la diffusione di immagini, fotografie, video che ritraggono una o più persone in situazioni di intimità o nudità che non hanno acconsentito a tale diffusione con terze persone. Secondo il rapporto del servizio analisi della Direzione centrale della polizia criminale, tra l’agosto 2019 e lo stesso mese del 2020 sono stati denunciati 718 casi di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Le vittime sono per l’81,62% di sesso femminile.

La legge sul tema è piuttosto recente (legge 69 del 9 agosto 2019 cosiddetto Codice rosso) e ha modificato il codice penale attraverso l’introduzione dell’articolo 612 ter: “È punibile con la reclusione da 1 a 6 anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate”. Il reato previsto dal Codice rosso si integra anche con quello di interferenza illecita nella vita privata.

La questione del consenso

Un aspetto importante della legge è sicuramente quello relativo al consenso. “Quando realizziamo un video o un’immagine destinati a rimanere privati all’interno della coppia o tra due persone, non solo non vogliamo che questo contenuto finisca su un sito pornografico [a scopo di vendetta dopo la rottura di una coppia, ndr] ma nemmeno che sia pubblicato sulle chat di amici o colleghi di lavoro” commenta a Wired Marisa Maraffino, avvocata specializzata in reati informatici e rischi della rete. “Da considerare sono anche i fotomontaggi o i cosiddetti deepfake realizzati a sfondo sessuale” continua Maraffino.

Come precisa bene la legge, rischia lo stesso reato anche chi, una volta visto o ricevuto il materiale intimo lo condivide nuovamente in pubblico (a familiari, sconosciuti, amici). “Anche un mi piace o un commento a un video o un’immagine possono assumere importanza agli occhi della polizia, perché considerati una condotta agevolatoria nei confronti di chi per primo commette il reato di condivisione non consensuale di materiale intimo” chiarisce Maraffino.

Cosa salvare o conservare per fare denuncia

La legge prevede che la vittima possa querelare la persona che pubblica e/o condivide materiale intimo non consensuale in modo veloce e che il processo di denuncia segua una corsia preferenziale. “Quando l’oggetto della querela è un contenuto sessualmente esplicito o intimo, la tutela per la vittima è maggiore e le indagini sono più veloci. Da considerare è che anche se il sequestro preventivo del contenuto, ovvero la procedura per bloccarlo, si può avere in una settimana, questo tempo può essere troppo lungo e non impedire la viralità del contenuto” commenta Maraffino. La norma è importante, c’è, ma spesso non basta.

Le vittime di questo reato vorrebbero che immagini, video o fotografie sparissero e non fossero più visibili. Anche se questo comportamento è comprensibile, non è consigliabile cancellare quelle che potrebbero diventare le prove davanti a un giudice.

E per questo motivo è necessario agire per gradi. Fare screenshot non basta: per far sì che chat, immagini o siti web siano considerate prove dai giudici queste devono essere acquisite con modalità che ne garantiscono originalità e integrità. “L’utente deve agire cercando il più possibile di cristallizzare le prove” dice Paolo Dal Checco, esperto di digital forensics. E ci sono molti modi per farlo gratis e abbastanza facilmente. Per quanto riguarda i siti web uno dei migliori è sicuramente Perma.cc, un servizio che permette di conservare il sito che ci serve a comprovare un reato all’interno di un archivio personale “fotografandolo” ed evitandone la scomparsa. E con lo stesso meccanismo possiamo archiviare anche post pubblici di Facebook, Twitter o Instagram.

Nel caso in cui si voglia conservare una chat, il procedimento è diverso perché il contenuto è all’interno di un profilo social che richiede un’autenticazione tramite password. “In questo caso possiamo utilizzare Conifer o Osirt, servizi che permettono di realizzare una sessione gratuita di navigazione che registra tutti i nostri movimenti attraverso un browser apposito. Così facendo ci possiamo loggare sul nostro profilo Facebook e acquisire le informazioni necessarie a provare che il contenuto sia arrivato a noi e da parte di un mittente ben preciso”, commenta ancora Paolo Dal Checco. Allo stesso modo, attraverso la funzionalità “esporta” possiamo estrarre una conversazione WhatsApp o Telegram e salvarla sul nostro computer o telefono. “Sarà difficile che un tribunale non accetti questo tipo di prova poiché è altamente complesso falsificare il contenuto. Lo zip della conversazione sarà creato dalla piattaforma social e ci garantirà un buon grado di qualità della prova, che potremo inviare poi alla nostra email o, perché no, ancor meglio direttamente alla pec del nostro avvocato”, commenta Dal Checco.

Una volta realizzate queste prove digitali occorre rivolgersi tempestivamente alla Polizia postale o alla Procura per querelare una o più persone o per presentare un esposto.

Il ruolo delle associazioni

È importante ricordare che in questi casi è difficile denunciare un reato di condivisione non consensuale al posto di un’altra persona poiché la legge non lo prevede: il ruolo della famiglia, degli amici e dei colleghi di lavoro è quello di supportare la vittima se a conoscenza dell’accaduto, e sostenerla nell’intenzione di denunciare l’accaduto alle autorità competenti.

Vista la complessità del tema, che tocca la sfera sessuale, emotiva e la reputazione, spesso le persone che si vedono ritratte in video o immagini pubblicate sui social senza saperlo – nonostante sia presente una legge – pensano che la via legale sia la direzione più ardua da intraprendere. In Italia, al momento, esistono alcune associazioni con un background molto vario – che comprende legali specializzati in diritto delle nuove tecnologie, psicologi ed esperti di sicurezza – che si offrono di creare consapevolezza sul tema, accompagnare la vittima ad affrontare un percorso di giustizia e sono, contemporaneamente, validi osservatori sul tema.

“Il nostro servizio ha lo scopo di chiarire alle persone se sono vittime di reato, e soprattutto di quale reato, attraverso un “feedback digitale” gratuito che viene fornito alla persona alla fine di un questionario molto corposo creato insieme ad alcuni avvocati” commenta Simone Gambirasio, content manager di Chi odia paga, startup legaltech. Lo strumento del “feedback digitale” può essere effettivamente un buon punto di partenza per la vittima o per chi le è vicino e vuole capire meglio: in una prima parte si spiega la legge Codice rosso e i reati introdotti (comprensivi di pene e aggravanti), nella seconda i tempi che questa prevede per la presentazione della querela (6 mesi al posto dei canonici 3).

“I reati che aiutiamo a individuare sono molti e si collegano spesso l’un l’altro: il cyberstalking, il revenge porn, l’hate speech, la diffamazione online, fino alla sextortion. Nel caso in cui sia necessario, offriamo la possibilità di avere una consulenza telefonica con un avvocato qualora ciò che emerge dal feedback sia grave e perseguibile penalmente”, continua Gambirasio. Inoltre l’associazione aiuta le vittime anche a ottenere la rimozione del contenuto – sempre dopo la sua “cristallizzazione”. “il take down può essere richiesto dall’utente in autonomia alle piattaforme social e i siti web, non ancora dalle app di messaggistica, ma la nostra associazione agisce per velocizzare la rimozione attraverso segnalazioni inoltrate dai nostri legali che poi vengono monitorate, e chi si rivolge a noi è costantemente aggiornato in merito”, commenta Chiara Moscatelli, responsabile marketing di Chi odia paga.

Per questo il dialogo con le piattaforme può essere decisivo o comunque cominciare a definire il ruolo che queste possono avere quando si parla di condivisione di materiale intimo o reputazione digitale. “Uno dei problemi principali che si riscontra quando abbiamo a che fare con il revenge porn è la viralità, molto difficile da combattere e che riguarda molti social media. Il processo ideato da Permesso Negato è quindi quello di creare un’impronta del contenuto (video o immagine) che viene monitorata dagli strumenti di Facebook così da impedirne la condivisione su altri canali come Messenger, Instagram, WhatsApp. Il punto dolente è che purtroppo ora questo strumento non copre tutte le piattaforme, ad esempio Telegram”, spiega a Wired Giuseppe Vaciago, avvocato esperto di diritto delle tecnologie e membro dell’associazione Permesso Negato.“Nel momento in cui una persona si rivolge a noi dicendo che un determinato contenuto ha leso la sua reputazione e la sua immagine, noi agiamo legalmente perché sono violati sia il diritto d’autore che quello alla privacy. E questo a prescindere dal fatto che sia vestita o nuda, ma certamente a maggior ragione”, conclude Vaciago.

