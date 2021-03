5 cose da sapere prima del finale di WandaVision

5 March 2021 – 9:24

Arriva oggi, 5 marzo, il tanto atteso ultimo episodio di WandaVision: la prima serie del Marvel Cinematic Universe sbarcata su Disney+ ha conquistato i fan dei fumetti e non solo grazie alla sua originalità, al mix di generi (commedia, azione, mistero) e ai tanti enigmi. Tutto ruota attorno a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), la potente supereroina che ha creato una realtà parallela e impenetrabile nella cittadina di Westview, imprigionandone gli abitanti e soprattutto facendo tornare Visione (Paul Bettany), il suo amato che aveva perso la vita durante il film Avengers: Infinity War. Sono parecchi i nodi da sciogliere in questo finale: facciamo quindi un riepilogo sottolineando anche le domande che attendono una risposta.

ATTENZIONE: spoiler sui primi otto episodi di WandaVision

1. Le sitcom

Da The Dick Van Dyke Show a I Love Lucy, da La famiglia Brady a Casa Keaton, arrivando alle più recenti Malcom in the Middle e Modern Family: sono tantissimi i riferimenti televisivi saccheggiati letteralmente da Wanda che, nel ricreare il suo mondo perfetto, l’ha plasmato a immagine e somiglianza dei rassicuranti programmi tv del passato, anche se di episodio in episodio tutto cambia per avanzare di decennio. La spiegazione di questo immaginario metatelevisivo si concentra nell’ottavo episodio, con la strega Agatha Harkness (vedi sotto) che costringe Wanda a un viaggio nei suoi traumi passati: scopriamo così che, fin da quando in una Sokovia devastata dalla guerra si rifugiava con la sua famiglia a guardare dvd americani alla tv, la supereroina ha sempre usato le sitcom come rifugio per superare i lutti. Persi i genitori, poi il fratello e infine anche Visione, Wanda ha scatenato i suoi poteri rifugiandosi ancora una volta in un mondo idilliaco di sua creazione. Resta da capire che cosa rimarrà di questa realtà da lei creata quando il cosiddetto campo esagonale scomparirà: per esempio, che ne sarà dei figli, Tommy e Billy, concepiti, partoriti e cresciuti proprio in questa dimensione fittizia?

2. Il ruolo di Agatha

Fra i tanti vicini tutti buone maniere che Wanda ha creato a Westview, uno in particolare colpisce l’attenzione per il fare eccentrico, ovvero Agnes interpretata da Kathryn Hahn. Figura fondamentale accanto alla protagonista nei vari episodi, rivela nel corso della settima puntata la sua vera natura, ovvero quella di Agatha Harkness, una potente strega sfuggita alle persecuzioni di Salem, che anzi lei stessa ha creato. Sebbene sappiamo che nei fumetti Agatha è una delle mentori di Wanda, qui la vediamo attirata dal potere straordinario della giovane donna, di cui vuole carpire tutti i segreti. Alla fine dell’ottava puntata è la stessa Agatha a fare una rivelazione sorprendente: Wanda altri non è che l’incarnazione di Scarlet Witch, una potente strega con il raro potere di manipolare la magia del caos per creare la realtà dal nulla. Ecco quindi che Wanda assume in tutto e per tutto l’identità che le è sempre stata attribuita, anche se in modalità diversa, nei fumetti. Che cosa significa questa rivelazione, però, all’interno della serie tv? E quali saranno le prossime mosse di Agatha, che per ora ha in ostaggio Tommy e Billy? Molti s’interrogano sul fatto che dietro ad Agatha si potrebbe nascondere un villain ancora più potente e temibile, come Nicholas Scratch o Mefisto, tutti agganci al mondo di Doctor Strange.

3. Visione bianco

Per settimane l’attore Paul Bettany ha ripetuto che verso la fine di WandaVision gli spettatori avrebbero avuto un cameo sorprendente, la partecipazione di un attore “col quale ho sempre desiderato lavorare” e fare “scintille in scene molto intense”. Tante le ipotesi, anche se molti puntano su Benedict Cumberbatch per i motivi che vedremo fra poco. Altri, però, alla luce di quanto successo nella scena post-credit dell’episodio otto, tendono a rivalutare le dichiarazioni di Bettany come una boutade: lì, infatti, abbiamo visto l’attivazione da parte dello Sword di un androide bianco con le stesse fattezze di Visione. Si tratta dei resti di quello originario, riassegnato e riprogrammato, mentre quello “a colori” che abbiamo visto finora è una creazione dei poteri di Wanda. Che Bettany si riferisse a un suo clone? Difficile dirlo, come è difficile sapere quali saranno le azioni di questo Visione bianco: di sicuro una versione incolore del superandroide è comparsa nei fumetti dei West Coast Avengers, dove però era un automa completamente privo di sentimenti o empatia. È lui il vero antagonista della serie? Al contempo altri si chiedono: quando il campo esagonale di Wanda finirà, Visione sopravviverà? E se sì, quale dei due?

4. Doctor Strange e le aspettative

Fin dall’inizio, si sapeva che WandaVision era una serie che in qualche modo avrebbe fatto da volano a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il nuovo cinecomic previsto per marzo 2022 nel cui cast è confermata da tempo la partecipazione di Elizabeth Olsen. In molti, quindi, sono convinti che l’episodio finale non solo introdurrà il concetto del multiverso (che probabilmente servirà anche per la trama di Spider-Man: No Way Home), ma vedrà anche una comparsata dell’attore Benedict Cumberbatch e del suo Stregone supremo. Il che sembrerebbe logico per diversi motivi: per aprire la strada al film e per gestire la magia della Scarlet Witch che al momento sembra una scheggia impazzita (non bisogna dimenticare che Doctor Strange ha anche il controllo della gemma del Tempo, che potrebbe compensare i poteri di Wanda generati invece dalla gemma della Mente). Molti articoli usciti in questi giorni negli Stati Uniti, però, invitano alla prudenza e soprattutto ad abbassare le aspettative. È vero che il Marvel Cinematic Universe è costantemente intrecciato, ma avrebbe senso che a chiudere una vicenda così precisa e famigliare arrivasse un deus ex machina esterno? Alcuni hanno anche avanzato l’ipotesi più pragmatica che a fare un cameo saranno i protagonisti di Falcon and the Winter Soldier, prossima serie Marvel su Disney+ dal 19 marzo.

5. Tutto il resto

Dopo otto episodi che si sono aggirati attorno alla mezz’ora, è quasi certo che il nono e ultimo durerà di più, probabilmente un’ora. La speranza è dettata anche da un’esigenza pratica: sono infatti numerose le fila da tenere insieme e le risposte da dare, oltre a quelle che già ci siamo posti. Per esempio: che fine farà Pietro, o Fietro (il finto Pietro), il fratello di Wanda riportato in vita come una specie di fantoccio da Agatha? E la scelta di lasciarlo interpretare non dall’attore che già avevamo visto nel Marvel Cinematic Universe (Aaron Taylor-Johnson) ma da Evan Peters degli X-Men è un modo di introdurre i mutanti o semplicemente una trovata scherzosa fine a se stessa? C’è poi tutto il nodo dello Sword: la controparte spaziale dello Shield è probabilmente destinata ad avere un ruolo fondamentale nei prossimi film Marvel che passeranno parecchio tempo nello spazio, eppure il capo di questa sezione, Tyler Hayward (John Stamberg), sembra più un villain manipolatore che un alleato (è lui il vero antagonista della serie? È succube di qualcun altro? Fungerà da collegamento con un’ulteriore serie come Secret Invasion?). Rimaniamo in attesa anche di capire il destino di Monica Rambeau, figlia di Maria Rambeau vista in Captain Marvel, e che ha acquisito dei poteri soprannaturali proprio essendo esposta al campo esagonale di Wanda (assumerà l’alias di Photon come nei fumetti?. Insomma, davvero tante domande che attendono risposta (anche perché sappiamo che per ora non è prevista una seconda stagione) e aumentano l’attesa per il finale di WandaVision.

The post 5 cose da sapere prima del finale di WandaVision appeared first on Wired.

Fonte: Wired