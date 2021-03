WhatsApp: ecco il banner in-app con i nuovi termini

4 Marzo 2021 – 1:49

Gli utenti di WhatsApp stanno vedendo comparire il banner che riassume i cambiamenti in arrivo per termini di servizio e informativa sulla privacy.

Fonte: Punto Informatico