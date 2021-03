UE: a breve le conclusioni sul caso Spotify vs Apple

4 March 2021 – 18:30

Secondo fonti segnalate da Reuters, entro le prossime settimane si potranno conoscere le conclusioni dell’antitrust europea sul caso Spotify vs Apple.

The post UE: a breve le conclusioni sul caso Spotify vs Apple appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico