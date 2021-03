Torna la DAD, torna in offerta Lenovo IdeaPad Flex 5

4 March 2021 – 15:30

La DAD incombe in molte regioni e tornano le offerte sui Chromebook, veri dominatori del mercato PC nel 2020: si parte dal Lenovo IdeaPad Flex 5.

The post Torna la DAD, torna in offerta Lenovo IdeaPad Flex 5 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico