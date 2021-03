Square di Jack Dorsey compra Tidal da Jay-Z

4 March 2021 – 15:57

La piattaforma di streaming musicale passa nelle mani della realtà controllata da Jack Dorsey, ma continuerà a operare in modo indipendente.

Fonte: Punto Informatico