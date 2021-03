Sanremo 2021, la seconda serata: chi ben comincia

4 March 2021 – 2:32

Amadeu e Fiorello (foto: da Getty Images)Fiorello è fuori. Letteralmente. È fuori dal teatro Ariston. Vestito di piume nere un po’ il Corvo un po’ l’immancabile Achille Lauro, sulle note di Black Skinhead di Kenye West, colonna sonora del lupo di Wall Street di Martin Scorsese e Leo DiCaprio, dà il via alla seconda notte senza fine sanremese. Che, invece, a sorpresa, ingrana subito la marcia. Applausi registrati, inquadratura dell’orchestra mascherata e dei palloncini accomodati sulle poltroncine prima che Ciuri/Fiore li faccia scoppiare, le quattro Nuove proposte una via l’altra e la proclamazione delle due che passano il turno (Wrong on you e Davide Shorty). Non-par-vero. Alle 22 la gara dei big è già cominciata con Orietta Berti e Bugo, e la presentatrice della serata, Elodie, ha già percorso la scalinata con la consueta difficoltà. Io vorrei abbracciare Amadeus, mentre il collega un paio di banchi davanti a me vorrebbe essere allo stadio per Milan-Udinese, che sta guardando in streaming sul portatile.

Laura Pausini (foto: da ufficio stampa)Si prosegue con la celebrazione di Laura Pausini, fresca del Golden Globe e ancora emozionata. Vai così, vai così. È come se avessero messo tutti l’acceleratore. Gaia dalla fretta quasi dimentica i fiori al termine dell’esibizione, lo Stato Sociale (con Lodo Guenzi dentro uno scatolone da trasloco) non fa in tempo a lasciare il palco che il conduttore ha già chiamato la pubblicità. In questa cosa chiamata Festival della canzone italiana le canzoni sono improvvisamente tornate a essere la cosa più importante, compreso il tributo a Ennio Morricone de Il Volo. Non solo. Quelle stesse canzoni hanno ritmo, vitalità, come ad assecondare la velocità che ha preso la gara. Vedi La Rappresentante di Lista, una bomba. e Malika Ayane. E vale anche per le esibizioni degli ospiti: dal medley di Elodie a quello di Gigliola Linguetti – Fausto Leali – Marcella Bella.

Achille Lauro (foto: da Getty Images)A mezzanotte, però, nonostante tutto mancano sei cantanti. E un’accorta scaletta mi ricorda anche una serie di incursioni di altri ospiti, tipo Gigi D’Alessio votato al rap e Zlatan Ibrahimović oggi in collegamento da Milano. E adesso? Adesso ci scappa pure il Tg1 in pillole e la nuova performance di Achille Lauro Bam Bam Twist con la coppia Francesca Barra e Claudio Santamaria special guest. Fiorello non la risolve, si siede in platea tra un palloncino e l’altro, e si gode il debutto sul palco dell’Ariston di Random da lì. Amadeus lo cerca e lo richiama sul palco. Vorrei dirgli: “Resta lì, Ciuri, e ascolta il prossimo cantante in gara, Willy Peyote, che la sua Mai dire mai (la locura) merita, è la quota super contemporanea e nerd che non hai ancora sentito”. All’una passata, per la prima volta nella storia del Festival, il video delle prove generali di un big in gara, l’ultimo della serata, il tredicesimo, sostituisce l’esibizione dal vivo. La storia ormai è arcinota: due dei componenti dello staff di Irama sono risultati positivi al tampone molecolare, dunque, da protocollo, il musicista dovrebbe andare in quarantena e rinunciare alla gara; ma Amadeus ha chiesto agli altri 25 artisti il permesso di cambiare il regolamento e farlo partecipare così. Per dargli la sua chance. Che poi è anche il tema del bellissimo monologo di Elodie, poco prima della classifica provvisoria riferita esclusivamente a questa sera.

1. Ermal Metal, Un milione di cose da dirti

2. Irama, La genesi del tuo colore

3. Malika Ayane, Ti piaci così

4. Lo Stato Sociale, Combat pop

5. Willie Peyote, Mai dire mai (la locura)

6. Gaia, Cuore amaro

7. Fulminacci, Santa Marinella

8. La Rappresentante di Lista, Amare.

9. Extraliscio feat. Davide Toffolo, Bianca luce nera

10. Gio Evan, Arnica

11. Orietta Berti, Quando ti sei innamorato

12. Random, Torno a te

13. Bugo, E invece sì

La classifica generale, che somma anche quella del debutto, non vale l’attesa:

1. ERMAL META, Un milione di cose da dirti

2. ANNALISA, Dieci3. IRAMA, La genesi del tuo colore4. MALIKA AYANE, Ti piaci così5. NOEMI, Glicine6. FASMA, Parlami7. FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ, Chiamami per nome8. LO STATO SOCIALE, Combat pop9. WILLIE PEYOTE, Mai dire mai (la locura)10. FRANCESCO RENGA, Quando trovo te10. ARISA, Potevi fare di più12. GAIA, Cuore Amaro13. FULMINACCI, Santa Marinella14. LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, Amare15. MANESKIN, Zitti e buoni16. MAX GAZZÈ, Il farmacista17. COLAPESCE DIMARTINO, Musica leggerissima18. COMA_COSE, Fiamme negli occhi19. EXTRALISCIO con Davide Toffolo, Bianca Luce Nera20. MADAME, Voce21. GIO EVAN, Arnica22. ORIETTA BERTI, Quando ti sei innamorato23. RANDOM, Torno a te24. BUGO, E invece sì25. GHEMON, Momento perfetto

26. AIELLO, OraMa ormi è l’una e mezza passata per lamentarsi e io sono fuori. Letteralmente.

