Lexus UX 300e: la garanzia è di un milione di chilometri

4 March 2021 – 14:31

La prima volta di Lexus nel mercato delle vetture spinte dalla sola elettricità prende la forma del crossover UX 300e. Una mossa per soddisfare le crescenti esigenze di una mobilità elettrica e cercare di mantenere il primato di brand leader mondiale nel mercato premium elettrificato.

Il powertrain

Il nuovo motore elettrico a trazione anteriore da 150 kilowatt di UX 300e, corrispondenti a 204 cavalli, copre l’accelerazione 0-100 chilometri orari in 7,5 secondi. Mentre la velocità massima è di 160 chilometri all’ora. Il nuovo UX 300e è alimentato da un pacco batterie da 54,3 kilowattora. Di nuova concezione, è composto da 288 celle agli ioni di lito ad alta capacità installati sotto il pavimento dell’abitacolo e dei sedili posteriori. Un posizionamento intelligente della batteria che ha consentito di abbassare il baricentro dell’auto. Quindi maggiore stabilità e, rispetto al full hybrid UX 250h, uno spazio aggiuntivo per i bagagli di 47 litri per un totale di 367 litri.

La batteria di UX 300e è stata dimensionata per soddisfare le esigenze di una mobilità a medio raggio. Offre un equilibrio tra autonomia ottimale – fino a 315 chilometri WLTP – e prestazioni di guida dinamiche di un crossover. Infine Le batterie sono dotate di un sistema di gestione della temperatura che opera a basse e alte temperature ambiente. L’affidabilità è aumentata anche grazie all’uso di sistemi di monitoraggio multipli che regolano la carica e prevengono condizioni come il sovraccarico.

Il vano motore del nuovo crossover Lexus UX 300e

Per il nuovo UX 300e è stato sviluppato un sistema di ricarica ad alto rendimento e alta efficienza che offre un’eccellente fruibilità, soprattutto nelle colonnine pubbliche a corrente alternata. Per ridurre i costi di esercizio, è dotato di un caricabatterie con sistema di raffreddamento ad acqua, aumentando la potenza massima a 6,6 kilowatt. Uno sportellino per carica a corrente alternata AC è presente in maniera discreta nella fiancata destra di UX 300e. Mentre quello per la carica rapida a corrente continua DC si trova sul lato sinistro.

Garanzie, comfort e connettività

Lexus UX 300e è inoltre caratterizzato da un’estensione di garanzia gratuita fino a 10 anni o in alternativa fino a 1 milione di chilometri su tutti i difetti di funzionamento della batteria e sul degrado della capacità al di sotto del 70 per cento. È necessario, però, che il proprietario rispetti i regolari controlli previsti dal programma di manutenzione presso la rete ufficiale Lexus.

Gli ingegneri di Lexus garantiscono che molta attenzione è stata data al comfort di guida. Nel caso di questo crossover gli sforzi si sono concentrati nell’insonorizzazione dei rumori esterni. Un plus importante curato nei minimi dettagli per la massima quiete a bordo. Come su tutta la gamma Lexus anche su UX 300e è di serie il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ di ultima generazione. Oltre al sistema pre Crash Safety, anche quello per il rilevamento di pedoni, ciclisti (PCS & ACC) e dei punti ciechi (RCTB). A loro si aggiunge il riconoscimento della segnaletica stradale e il sistema di fari abbaglianti adattivi utili quando si guida in autostrada (LTA).

Gli interni del nuovo crossover Lexus UX 300eDa sottolineare anche la dotazione di UX 300e della più recente tecnologia Lexus di connessione auto. Questa si può gestire tramite l’applicazione LexusLink. Attraverso lo smartphone gli automobilisti possono controllare lo stato di carica della batteria e l’autonomia di guida. Sono inclusi anche controlli di ricarica, come la funzione timer per informare il proprietario quando il veicolo sarà completamente carico o per programmare la ricarica in base a quando il veicolo dovrebbe essere guidato successivamente. L’applicazione consente di controllare a distanza varie funzioni come l’aria condizionata e gli sbrinatori dei finestrini

Gli allestimenti e i prezzi

La gamma UX 300e si articola in 2 allestimenti: Premium e Luxury. Il primo dispone di serie di un equipaggiamento molto completo con cerchi da 18 pollici, interni in pelle, Smart Entry, smartphone wireless charger, sedili in pelle anteriori e posteriori riscaldati, privacy glass e Lexus Media display da 7 pollici con Smartphone integration.

L’allestimento Luxury aggiunge fari TriLEd, portellone con apertura a sfioramento del piede, specchietti, esterni riscaldabili con rilevamento degli angoli ciechi, Head up display, Panoramic View monitor 360° e Lexus Premium Navigation con display da 10,3 pollici e impianto Mark Levinson.

Lexus UX 300eI colori disponibili sono 11 a cui possono abbinarsi interni in pelle Nero, Ocra o il nuovo Cobalto. I prezzi di listino partono da 57.000 euro per la versione Premium fino ai 61.000 euro della versione Luxury. Prezzi che grazie agli ecoincentivi statali, in caso di permuta o rottamazione, scendono rispettivamente a 46.500 euro per la Premium e 50.500 euro per la Luxury.

Fonte: Wired