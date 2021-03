Il trailer di Senza rimorso, il nuovo film di Stefano Sollima

4 March 2021 – 11:45

https://www.youtube.com/watch?v=Pet_5wFFf3s

Nel primo trailer ufficiale di Senza rimorso, il nuovo film d’azione di Stefano Sollima per Amazon Prime Video, Michael B. Jordan è un soldato che non ha più nulla da perdere. Il regista di Suburra, Soldado e di ZeroZeroZero, racconta così la storia di John Clark, nato dalla penna del romanziere Tom Clancy: dopo che dei sicari russi uccidono la moglie incinta e lo riducono in fin di vita, l’esperto marine diventa una furia implacabile pur di ottenere vendetta.

Sulla sua strada, però, John Kelly (che prende poi il nome di John Clark) s’imbatte in una cospirazione internazionale molto più grande di lui. Per venire a capo della situazione si allea con una collega Navy Seal (Jodie Turner-Smith) e un misterioso agente della Cia (Jamie Bell), i quali lo aiutano a evitare una guerra fra Stati Uniti e Russia. Combattuto tra l’onore personale e la lealtà verso il suo paese, Kelly è costretto a mettere un freno alla sua sete di vendetta per arrivare ai veri responsabili di tutta la situazione.

Inizialmente prodotto da Paramount per arrivare nelle sale, Senza rimorso è stato infine acquisito da Amazon, che lo distribuirà in tutto il mondo a partire dal 30 aprile. Nel cast anche Lauren London, Brett Gelman, Jacob Scipio e Guy Pearce, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Taylor Sheridan (Sons of Anarchy, Yellowstone) e Will Staples (Call of Duty 3, The Right Stuff: Uomini veri).

