Il razzo Starship SN10 di SpaceX esplode dopo il suo primo atterraggio: il test è un successo

4 Marzo 2021 – 14:29

Starship ha effettuato con successo il suo primo volo completo di decollo e atterraggio in verticale, esplodendo però pochi minuti dopo aver toccato il suolo. Come i predecessori il mezzo era privo di equipaggio, così come era sgombro il sito del rientro: l’incidente non ha dunque causato danni né feriti.Continua a leggere



Starship ha effettuato con successo il suo primo volo completo di decollo e atterraggio in verticale, esplodendo però pochi minuti dopo aver toccato il suolo. Come i predecessori il mezzo era privo di equipaggio, così come era sgombro il sito del rientro: l’incidente non ha dunque causato danni né feriti.

Continua a leggere Starship ha effettuato con successo il suo primo volo completo di decollo e atterraggio in verticale, esplodendo però pochi minuti dopo aver toccato il suolo. Come i predecessori il mezzo era privo di equipaggio, così come era sgombro il sito del rientro: l’incidente non ha dunque causato danni né feriti.

Fonte: Fanpage Tech