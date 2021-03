Il film Justice League di Zack Snyder sarà diviso in sei capitoli

4 March 2021 – 17:42

L’attesa è quasi finita: dopo anni di ipotesi e speranze, finalmente dal 18 marzo i fan di tutto il mondo avranno modo di vedere – per lo più in streaming – Zack Snyder’s Justice League, il titolo ufficiale del cosiddetto Snyder’s Cut, il cinecomics uscito originariamente nel 2017. Dopo anni da quel mezzo fiasco nelle sale, Warner Bros ha dato al primo regista incaricato di seguire il progetto la possibilità di ripristinare la sceneggiatura, l’immaginario e soprattutto la lunghezza che aveva concepito in origine, prima degli stravolgimenti messi in atto da Joss Whedon. Ebbene il risultato sarà, c’è da aspettarselo, completamente diverso da quello uscito al cinema, e sicuramente molto più lungo: si parla infatti di una durata di quattro ore.

Inizialmente si era parlato di diffondere lo Snyder’s Cut come una specie di miniserie, ma quel piano è stato poi abbandonato. Sono rimasti, però, i sei capitoli in cui la pellicola è stata divisa per comodità e in queste ore sono iniziati a circolare online i titoli di quelle sei parti: Don’t Count on it Batman (Non contarci, Batman); The Age of Heroes (L’età degli eroi); Beloved Mother, Beloved Son (Cara madre, caro figlio); Change Machine (Cambio macchina); All the King’s Horses (Tutti i cavalli del re); e Something Darker (Qualcosa di oscuro).

Titoli abbastanza enigmatici, ma è possibile intuire che le prime due parti riguarderanno la ricerca di Batman degli altri eroi alleati come Wonder Woman, Aquaman e Flash; poi ci si occuperà probabilmente di Cyborg e della resurrezione di Superman, fino allo scontro con Steppenwolf e infine con il nuovo nemico (eliminato nella versione precedente) Darkseid. Questo nuovo Justice League arriverà anche da noi in Italia il 18 marzo, disponibile per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, Tim Vision, Chili, Rakuten Tv, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 1° aprile sarà possibile noleggiarlo anche su Sky Primafila e Infinity.

The post Il film Justice League di Zack Snyder sarà diviso in sei capitoli appeared first on Wired.

Fonte: Wired