Google dice stop ai cookie che ti tracciano per le pubblicità mirate: vietati anche su Chrome

4 March 2021 – 13:51

La casa di Mountain Veiw non intende più utilizzare i cookie, ovvero la pratica che ancora oggi permette di “seguire” gli utenti da una destinazione online all’altra per proporre loro prodotti e servizi che hanno già mostrato altrove di apprezzare. La decisione ha il potenziale per cambiare il mondo della pubblicità online, non senza vantaggi per Google.Continua a leggere



La casa di Mountain Veiw non intende più utilizzare i cookie, ovvero la pratica che ancora oggi permette di “seguire” gli utenti da una destinazione online all’altra per proporre loro prodotti e servizi che hanno già mostrato altrove di apprezzare. La decisione ha il potenziale per cambiare il mondo della pubblicità online, non senza vantaggi per Google.

Continua a leggere La casa di Mountain Veiw non intende più utilizzare i cookie, ovvero la pratica che ancora oggi permette di “seguire” gli utenti da una destinazione online all’altra per proporre loro prodotti e servizi che hanno già mostrato altrove di apprezzare. La decisione ha il potenziale per cambiare il mondo della pubblicità online, non senza vantaggi per Google.

Fonte: Fanpage Tech