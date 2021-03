Fibra FTTH nei condomini, ecco le linee guida AGCOM

4 March 2021 – 16:17

L’AGCOM ha adottato le Linee Guida che regolamentano l’installazione della fibra FTTH presso i condomini, evitando così difficoltà interpretative.

