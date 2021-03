Extender, router e access point a meno di 20 euro

4 March 2021 – 18:57

Amazon propone con un’offerta lampo un buon ripetitore Wi-Fi con funzioni di router e punto d’accesso, a meno di 20 euro: l’Aigital Extender.

The post Extender, router e access point a meno di 20 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico