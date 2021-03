Dal 5 marzo la Lombardia passa in zona arancione scuro

4 March 2021 – 14:43

(Foto: Andrea Diodato/Getty Images)Tutta la Regione Lombardia passerà da questa notte in zona arancione “scuro” fino al 14 marzo. Il presidente Attilio Fontana ha firmato oggi un’unica ordinanza che fa cessare gli effetti di quelle precedenti, per far fronte al peggioramento dei contagi avvenuto in maniera sensibile nelle ultime ore.

In una nota della Regione si legge che la Lombardia “presenta le condizioni di un rapido peggioramento con un’incidenza in crescita in tutti i territori, anche in relazione alle classi di età più giovani”. Per questo è stata sospesa la didattica in presenza per tutte le istituzioni scolastiche, dagli asili alle università, tranne i servizi relativi alla prima infanzia, quindi nidi e micro-nidi. Inoltre sono previste deroghe per le attività di laboratorio e per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

“La commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia – ha detto Fontana – ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumendo interventi di mitigazione rinforzati per tutto il territorio regionale con l’obbiettivo, oltre che di contenere l’incremento di contagi, di preservare le aree non ancora interessate da una elevata incidenza”.

Oltre alla sospensione della didattica, l’ordinanza prevede l’accesso limitato alle attività commerciali a un solo componente per famiglia, il divieto di utilizzo delle aree giochi all’interno delle aree pubbliche o dei parchi e il divieto di spostamento nelle seconde case e abitazioni private all’interno del territorio regionale, salvo spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità.

