Da Among Us a Genshin Impact: perché la pandemia ha fatto esplodere i giochi su smartphone

4 March 2021 – 16:58

Il 2020 è stato un anno funesto per molti settori, ma non per quello videoludico, che ha registrato una crescita pari al 20%. Tale crescita è stata trainata proprio dai mobile games, con un fatturato di 87.7 miliardi di dollari. Come si spiega dunque la diffusione di questa tipologia di giochi in tempi di pandemia?Continua a leggere



Il 2020 è stato un anno funesto per molti settori, ma non per quello videoludico, che ha registrato una crescita pari al 20%. Tale crescita è stata trainata proprio dai mobile games, con un fatturato di 87.7 miliardi di dollari. Come si spiega dunque la diffusione di questa tipologia di giochi in tempi di pandemia?

Continua a leggere Il 2020 è stato un anno funesto per molti settori, ma non per quello videoludico, che ha registrato una crescita pari al 20%. Tale crescita è stata trainata proprio dai mobile games, con un fatturato di 87.7 miliardi di dollari. Come si spiega dunque la diffusione di questa tipologia di giochi in tempi di pandemia?

Fonte: Fanpage Tech