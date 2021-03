Come si svolgeranno gli esami di maturità e di terza media

4 March 2021 – 17:36

(Foto: Stefano Guidi/Getty Images)Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le ordinanze che regolerano gli esami di terza media e di maturità. Gli atti specificano le modalità per gli esami del primo e del secondo ciclo di istruzione (medie e superiori) e quelle di nomina e costituzione delle commissioni esaminatrici. I testi completi delle ordinanze, approvate dal Consiglio superiore di pubblica istruzione, sono disponibili sul sito del ministero dell’Istruzione. Inoltre, è stata predisposta una pagina web con tutti i materiali dedicati agli esami di stato, come le tabelle di conversione dei crediti scolastici e la griglia di valutazione della prova orale per gli esami del secondo ciclo di istruzione.

Le ordinanze contengono anche particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con disabilità, specifici disturbi dell’apprendimento e altri bisogni educativi. Mentre nelle prossime settimane sarà definito e pubblicato lo speciale protocollo di sicurezza per gli esami, condiviso con le organizzazioni sindacali.

Come funziona l’esame di terza media

Per quanto riguarda l’ammissione all’esame, il consiglio di classe valuterà chi non può accedere perché non ha raggiunto i livelli di apprendimento richiesti. Sono invece previste eccezioni rispetto all’obbligo di frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, sulla base di specifiche situazioni legate all’emergenza sanitaria.

L’esame, secondo l’ordinanza, sarà composto di una sola prova orale e si svolgerà in presenza – a meno che non sopraggiungano diverse disposizioni connesse all’andamento della situazione epidemiologica – nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021. La prova, si legge nell’ordinanza, partirà dalla “discussione di un elaborato su una tematica che sarà assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe entro il prossimo 7 maggio” e che dovrà essere consegnato al consiglio entro il successivo 7 giugno.

L’elaborato – che consisterà in un “prodotto originale” – dovrà coinvolgere una o più discipline previste dal piano di studi e potrà “essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico pratica”. Inoltre i docenti dovranno accompagnare studentesse e studenti nella realizzazione degli elaborati, in un “percorso condiviso che consentirà a ciascuna e ciascuno di esprimere quanto appreso”. Durante la prova saranno verificati i “livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica”. La valutazione finale sarà espressa in decimi e sarà possibile ottenere la lode.

Come funziona l’esame di maturità

Anche in questo caso il Consiglio di classe potrà fare delle eccezioni rispetto al requisito della frequenza per l’accesso all’esame, mentre la partecipazione alle prove Invalsi – che si terranno comunque – e il monte ore dei percorsi per le competenze trasversali non rappresenteranno un requisito di accesso. La commissione di esame sarà composta da membri interni, con il presidente esterno. L’esame si svolgerà in presenza, salvo diverse disposizioni connesse all’andamento dello stato epidemiologico.

La sessione di esame comincerà il 16 giugno dalle ore 8.30. Anche per le scuole secondarie di secondo grado la prova prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato originale il cui argomento sarà assegnato entro il prossimo 30 aprile. Il prodotto dovrà poi essere consegnato entro il successivo 31 maggio. Il tema dell’elaborato verrà scelto in base al percorso e alle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, pubblicate sul sito del ministero.

Le materie d’esame

Tra queste, relativamente ai licei, si segnalano lingua e cultura latina e lingua e cultura greca per il classico, matematica e fisica per lo scientifico, le lingue straniere curriculari per il linguistico. E ancora, scienze umane per il liceo delle scienze umane, discipline pittoriche per l’artistico indirizzo arti figurative grafico-pittorico. Mentre per gli istituti tecnici, tra gli altri, ci saranno economia aziendale per l’economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing, progettazione multimediale e laboratori tecnici per il tecnologico, indirizzo grafica e comunicazione. E ancora: laboratorio di servizi di accoglienza turistica e diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva per l’Istituto professionale indirizzo servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera articolazione accoglienza turistica. Tutte le altre discipline sono pubblicate sul sito del Ministero.

La prova orale, dopo la discussione dell’elaborato, proseguirà con la discussione di un testo “già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana e con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti dalla commissione” e relativi alle diverse discipline. Inoltre, le candidate e i candidati saranno sottoposti a verifica delle competenze maturate “nell’ambito di educazione civica” e potranno esporre l’esperienza avuta nei “percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”. La durata complessiva della prova sarà di 60 minuti.

Il credito scolastico di ammissione all’esame sarà di massimo 60 punti, di cui “fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22” per la quinta. Con l’orale saranno assegnati un massimo di 40 punti. La commissione potrà assegnare la lode. Si procederà a scaglioni di massimo di 5 candidati al giorno, la cui convocazione dipenderà dall’ordine alfabetico stabilito dal sorteggio delle singole commissioni. L’ordinanza per le scuole secondarie di secondo grado regola anche i candidati esterni, che svolgeranno una prova preliminare nel mese di maggio e poi l’esame finale a giugno, presso le istituzioni scolastiche a cui saranno assegnati.

