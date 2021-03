Carlo Filangieri è il nuovo CEO FiberCop

4 March 2021 – 11:49

Carlo Filangieri viene da TIM e sarà l’amministratore delegato di FiberCop per portare a termine i piani di coinvestimento di TIM, KKR Global e Fastweb

