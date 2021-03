AMD Smart Access Memory anche per Ryzen 3000

4 March 2021 – 10:18

AMD ha aggiunto il supporto per la funzionalità Smart Access Memory anche ai processori Ryzen 3000, in abbinamento alle GPU Radeon RX 6000.

