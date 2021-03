A marzo le offerte di lavoro nel digitale viaggiano sul cloud

4 Marzo 2021 – 9:05

Selezione al lavoro vettore da pikisuperstar – it.freepik.comIl 36% delle professioni attuali sono destinate a crescere nei prossimi dieci anni, ma le buone pratiche come upskilling, reskilling e formazione di competenze adeguate nei giovani che entrano sul mercato del lavoro saranno sempre più fondamentali. Lo afferma Professioni 2030: il futuro delle competenze in Italia, studio di Ernst&Young, Pearson e Manpower, che evidenzia come la transizione tecnologica e la crisi in atto abbiano un ruolo di acceleratore anche nel definire il futuro dell’occupazione, nell’obsolescenza di competenze, mansioni e professioni.

Il 44% dei lavori subirà una decrescita e solo il 20% resterà stabile. Oltre alle professioni collegate alla tecnologia, aumenteranno quelle legate alla cultura, alla comunicazione, ai servizi di cura (sanitaria e non), all’insegnamento e alla formazione. Positivo il trend dei servizi alle imprese e alle persone, negativo quello di industria e agricoltura. Tra le nuove professioni nasceranno “per scissione”, gli specialisti delle interfacce umane, gli esperti IoT in agricoltura, lo human-machine teaming manager e il tecnico delle macchine a guida autonoma. Per “fusione” gli addetti all’integrazione con i robot assemblatori e il progettista di visite ed eventi virtuali. Andranno a ibridarsi manovali, personale non qualificato nei servizi di custodia impianti, addetti all’assistenza personale, esperti legali in imprese, giornalisti.

Oltre ad aver promosso la ricerca, che sviluppa un modello predittivo e si basa su una struttura metodologica creata dall’università di Oxford, le tre compagnie hanno anche dato vita a un Osservatorio permenente sul mercato del lavoro che intende supportare gli attori pubblici e privati nel definire le politiche occupazionali e formative nei prossimi anni.

Dove.it

Nata a dicembre 2018 con l’obiettivo di innovare il settore con l’utilizzo della tecnologia, presente oggi in 25 città italiane, l’agenzia immobiliare digitale Dove.it ha avviato un programma di franchising digitale che punta a reclutare 100 agenti entro il 2021. La tech company non si avvale di filiali sul territorio, ma di una piattaforma online che mette in comunicazione diretta agenti, acquirenti e venditori, con il supporto di realtà aumentata, intelligenza artificiale e big data. Sono 35 i software sviluppati in house, per la gestione di immobili, clienti e valutazioni. In più, la gestione centrale si occupa di aggiornare notizie, fornendo formazione dedicata e segreteria.

Oltre alla ricerca di agenti immobiliari in franchising (nessuna fee di ingresso, 70% dei ricavi al francisee) dislocati su tutto il territorio nazionale, la startup ha attualmente aperte altre posizioni, per affiancare alle decine di dipendenti e collaboratori un alto numero di esperti di tecnologia, marketing e product managing.

Elmec Informatica

Sessanta nuovi posti di lavoro per figure tecniche e commerciali, di cui dieci cloud solution architects da inserire nei team di Elmec Informatica, dedicati alla progettazione e all’erogazione dei servizi legati al business del public cloud. La campagna assunzioni dell’azienda italiana attiva nel settore Ict, prossima al suo 50esimo anniversario, richiede per queste figure professionali due anni di esperienza con le piattaforme Microsoft Azure, Aws e Google Cloud platform e la conoscenza di sistemi operativi server come Microsoft Windows Server, Linux – RedHat e altre distribuzioni.

Per quanto riguarda le altre posizioni Elmec è alla ricerca di figure tecniche e commerciali, neolaureati in materie Stem, sistemisti, tecnici per il supporto ai clienti, specialisti network e database administrator. Oltre all’inquadramento e alla retribuzione commisurata all’esperienza maturata nel ruolo, Elmec Informatica offre un piano di formazione e un programma di welfare aziendale.

Innovery

Sono 11 le posizioni aperte in Italia da Innovery Group, multinazionale che opera su scala mondiale in ogni area dell’Ict con un focus specialistico nella cybersecurity. Ecco i profili ricercati:

Tre cybersecurity consultant / product specialist (Roma), di cui due junior e un intermedio. Un candidato dei due nel primo caso dovrà mantenere l’infrastruttura QRadar del cliente, occuparsi dell’integrazione delle nuove sorgenti di log sulla soluzione Qradar e curare gli aspetti di manutenzione ordinaria e correttiva dell’infrastruttura Siem. La seconda figura junior e quella intermedia utilizzeranno entrambe McAfee per implementare la protezione antimalware. Tutti i candidati manterranno i contatti con il fornitore delle tecnologie.

Due specialisti Siem, un intermedio (Roma) e un senior (Milano), per progettare e realizzare in autonomia una piattaforma Siem, sistema di gestione degli eventi e delle informazioni di sicurezza, garantendone il corretto funzionamento.

Due sales account junior (uno a Roma e uno a Milano) con una buona conoscenza dello scenario competitivo, per seguire lo sviluppo commerciale dei clienti, sviluppando una propria rete di relazioni attraverso lo scouting. Le risorse, con esperienza di 3 o 4 anni nel settore Ict dovranno collaborare con la struttura di prevendita per definire i requisiti e predisporre la soluzione tecnologica più idonea.

Un system engineer (Roma o Milano): dovrà inserirsi nel Competence centers solution per supportare le attività di prevendita soluzioni networking, servizi professionali per clienti nel portfolio, supporto tecnico su progetti in produzione.

Tre sviluppatori web in Java (Roma), anzianità intermedia, per sviluppare soluzioni in Java standard o enterprise edition, fornire supporto tecnico, ricerca e sviluppo. Richiesta laurea o diploma in informatica, due anni di esperienza nello sviluppo di software.

Accenture

Lo scorso settembre Accenture ha annunciato la creazione di cloud first, un pool di talenti con competenze multidisciplinari per aiutare le aziende ad adottare un modello “cloud first”, accelerando la loro transizione digitale. Ecco alcune posizioni aperte in Italia legate al cloud, inserite nel piano di assunzioni che, per questo anno fiscale, vedrà 2.500 nuovi ingressi.

50 Java cloud developer e team leader (Milano, Roma): si chiede esperienza di lavoro con linguaggio Java (J2EE), conoscere il disegno e lo sviluppo software per architetture web basate su microservizi e soluzioni open. La figura dovrà sviluppare applicazioni web e mobile, microservices e lavorerà allo sviluppo Agile su piattaforme private e public cloud, nonché alla digitalizzazione dei sistemi informativi per clienti nei settori bancario, assicurazioni, utility, Pa, beni di consumo e telco.

35 /40 front end engineer (Milano, Roma e Padova): tra i vari requisiti, la risorsa dovrà aver già lavorato nello sviluppo web con JavaScript, Html5, Css3, esperienza nell’utilizzo di framework e librerie come Angular, React e Vue, conoscenza dei preprocessori Sass, Less, degli strumenti di version control come Git e il linguaggio TypeScript.

40 consulenti nel Cloud computing (Milano, Roma): dovrà definire, implementare e vendere soluzioni per l’infrastruttura intelligente, in grado di supportare la proposta di strategie cloud. La figura raccoglie e interpreta i requisiti in una soluzione cloud appropriata utilizzando Accenture Cloud Platform e in partnership con i cloud provider Aws, Azure e Google. Richiesti 2-3 anni di esperienza.

Inoltre, sono segnalate le posizioni aperte anche per 30 specialisti di Google cloud platform (Milano, Roma), con certificazione professionale Google attiva; 30 network engineer; 20 esperti ServiceNow, con 1-3 anni di esperienza in ambiti aziendali; 15 analyst Industry X. Quest’ultima figura, in particolare, si metterà in gioco a Milano, Roma e Torino su progetti internazionali disegnando architetture Iot in un contesto industriale digitalizzando i processi, ottimizzando il ciclo di produzione, progettando e sviluppando sistemi embedded.

H-Farm

Un percorso di selezione per agevolare gli studenti più meritevoli nell’accedere ad una scuola internazionale, digitale e innovativa: H-Farm, attraverso la sua Fondazione H for Human, presenta Hunting for beautiful minds, un programma di ricerca in più fasi per scovare quattro giovani di talento tra i 12 e i 15 anni da premiare con una borsa di studio per la scuola internazionale di Ca’ Tron.

Sono due le finestre temporali rimaste disponibili durante l’anno per consentire alle famiglie di iscrivere i ragazzi al test online: 22-27 marzo e 26-30 aprile. Chi riuscirà a superare questa fase potrà partecipare a una giornata nel campus, per affrontare prove scritte e orali.

Quattro le borse di studio messe a disposizione dalla fondazione con diverse modalità. Due consistono in agevolazioni pari al 100% della retta e del servizio di boarding per altrettanti corsi da quattro e due anni ciascuno. Per accedervi è requisito necessario un Isee inferiore o equivalente ai 35mila euro annui. Altre due borse garantiranno invece un’agevolazione del 30% sulla retta totale, che ammonta a circa 30mila euro l’anno, comprensiva di alloggio nel nuovo campus H-Farm, sempre divise tra l’intero percorso di high school (4 anni) e il solo biennio finale DP1-DP2.

LVenture Group

Fino a 200mila euro di investimento, cinque mesi di programma immersivo per portare le startup dal primo prodotto al primo round seed di finanzamento, pianificando gli sviluppi di business: è il programma di accelerazione di Luiss Enlabs, accessibile attraverso la call lanciata da LVenture Capital, aperta fino al 16 aprile. Gli organizzatori cercano startup in grado di fornire soluzioni per il “new normal” nella moderazione contenuti, servizi finanziari, esperienze d’acquisto, istruzione, futuro dei viaggi e del lavoro.

Tra i vantaggi per le iniziative selezionate: 30 ore di workshop per seminari verticali, benefit per un totale di 2 milioni di euro in servizi (cloud, marketing, Seo), spazi di coworking a Milano e Roma, oltre cinquanta consulenti, supporto nel fund raising e follow up.

Nexi

Un’iniziativa di formazione ed educazione sui pagamenti digitali per i Comuni italiani: è la Nexi Academy Pa, un ciclo di webinar gratuiti al via l’8 marzo, realizzato da Nexi in collaborazione con Visa. L’obiettivo è supportare le amministrazioni nell’adesione obbligatoria a PagoPa prevista dal decreto legge Semplificazioni e illustrerà le evoluzioni del mercato dei pagamenti digitali.

Manager delle due aziende, rappresentanti di istituzioni, esperti del settore e associazioni spiegheranno come rispettare la normativa per la gestione di pagamenti e incassi e per consentire ai cittadini l’accesso ai servizi digitali del proprio Comune, anche tramite l’app Io. Ci sarà posto anche per i casi di successo fra i Comuni italiani più evoluti sul fronte dei pagamenti digitali.

Oltre ai webinar, Nexi metterà a disposizione sul proprio sito un canale dedicato ai pagamenti digitali nella Pa nel quale sarà possibile consultare i materiali dei corsi, aggiornarsi tramite video informativi, consultare materiali attinenti al mondo dei pagamenti, avere risposte ai propri dubbi sull’evoluzione digitale del settore e sulle nuove tendenze, tenersi informati sulla normativa vigente.

The post A marzo le offerte di lavoro nel digitale viaggiano sul cloud appeared first on Wired.

Fonte: Wired